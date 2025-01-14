Цифровизация Арктики продолжается: «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров

7 часов назад
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Источник:
ПАО Ростелеком
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«Ростелеком» подвел итоги строительства оптики на Ямале в 2024 году. За 12 месяцев специалисты компании смонтировали на территории округа более 150 километров линий связи. Это на треть больше, чем годом ранее. Почти 100 километров крупные магистрали за пределами муниципалитетов, остальные сети внутри северных городов. В результате проведенных работ цифровые сервисы стали доступны жителям 10 тысяч домохозяйств.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала компании «Ростелеком»:

«Оптика — залог стабильной и качественной работы интернета. Волокно не чувствительно к изменениям погодных условий, также оно обладает высокой пропускной способностью, которую можно легко адаптировать под постоянно растущие потребности пользователей. В 2024 году мы сделали большой упор на удаленные территории. Построили новую магистральную линию связи до Салемала, обеспечили возможностью пользоваться интернетом жителей Антипаюты, Белоярска, Кутопьюгана и Нори. Сейчас работы продолжаются».

В 2024 году «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом практически все новостройки Ямала, находящиеся в зоне технической возможности оператора связи. Теперь жители многоэтажек могут пользоваться различными цифровыми сервисами и услугами: телемедициной, умными домофонами, системой видеонаблюдения, видеосервисом Wink, образовательной платформой «Лицей» и т.д. Самыми крупными объектами по подключению цифровых решений компании стали микрорайоны «Обдорский» в Салехарде, «Созидателей» в Новом Уренгое и жилой комплекс «Южный» в Тарко-Сале. 

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