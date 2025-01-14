В Иркутской области проведут реконструкцию причальных сооружений

Выполнение работ по реконструкции причальных сооружений для паромной переправы запланировали в пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе Иркутской области (береговая часть), сообщает RosTender.info.

Исполнителя определят при помощи тендера. Направить предложение можно до 24 января.

Причальные сооружения являются частью паромной переправы на автомобильной дороге Баяндай - Еланцы - Хужир, поддерживающей внешние автотранспортные связи населённых пунктов Хужирского муниципального образования Ольхонского района с областным и районным центрами, предоставляющей выход к многочисленным туристическим базам и другим объектам отдыха на о. Ольхоне. Проектом предусмотрена реконструкция существующих причальных сооружений паромной переправы на о. Ольхон и участка дороги на подходах к причалу: накопительная и посадочные полосы, площадка для стоянки, тротуары, технологических проезды. Работы планируют провести до 30 сентября 2026 года. Реконструкция обойдется в 288 млн рублей.