В Хакасии в развитие турпроекта «Карлов створ» вложат 14,5 млрд рублей

Объем инвестиций в реализацию проекта приоритетной туристкой территории "Карлов створ" в Хакасии, которая предполагает создание эко-курорта, развитие горнолыжного комплекса, и реконструкцию базы отдыха, до 2033 года составит 14,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава региона Валентин Коновалов.

"В мастер-план (проекта "Карлов створ" - прим. ТАСС) входит три территории комплексного развития: строительство четырехзвездочного эко-курорта "Legenda Хакасия" в Долине Бабик, реконструкция базы отдыха "Жарки" в санаторно-курортном комплексе "Славянка Хакасия", развитие горнолыжного комплекса на горе Гладенькая. Заявленный объем инвестиций в период 2024 - 2033 годов - 14,5 млрд рублей", - сказал Коновалов.

Строительство эко-курорта начнется уже в 2026 году. Планируется, что там появится отель на 230 номеров, ресторан на 400 посадочных мест, спа-комплекс, бассейны, развлекательная инфраструктура. Также будут построены 38 коттеджей для уединенного отдыха.

Развитие горнолыжного курорта "гора Гладенькая", ведется в рамках соглашения правительства Хакасии и компании "Русал". Там будет расширен номерной фонд гостиниц, появится зона питания, спа-комплексы и бани, новые канатные дороги, тюбинг-парк со всесезонным покрытием, трассы для квадроциклов.

При реконструкции базы отдыха "Жарки" планируется модернизировать номерной фонд, медицинское отделение и грязелечебницу, построить спа-комплекс с крытым бассейном, ресторан и глемпингы.

Приоритетная туристская территория "Карлов створ" находится на территории Саяногорского городского округа и части Бейского района Хакасии. Местом туристического притяжение является Саяно-Шушенская ГЭС.