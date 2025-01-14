Резидент СПВ наладит в Приморье выпуск зарядных станций для электромобилей в 2025 году

Компания «Анодъ Восток», получившая в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ), создаст во Владивостоке производства зарядных станций для электромобилей и оборудования для антикоррозийной защиты. В год предприятие планирует выпускать 125 зарядных станций и 50 комплексных систем оборудования электрохимзащиты.

Выпуск зарядных станций для электротранспорта, а также оборудования для электрохимической защиты от коррозии компания «Анодъ Восток» (представительство Корпорации ПСС в ДФО) планирует начать в первом квартале 2025 года. Резидент СПВ отмечает, что оба бизнес-направления актуальны в повестке устойчивого развития региона и страны в целом.

«Статус резидента свободного порта Владивосток для нас — значимый шаг в реализации стратегического плана компании по масштабированию и вклад в развитие экономики Приморья. Новый инвестиционный проект даст дополнительный стимул для развития «зелёных» технологий в регионе, позволит повысить надёжность и срок службы нефтегазовых и объектов портовой инфраструктуры, а также будет способствовать увеличению доли электромобилей в транспортном потоке Дальнего Востока. Успешно работать на Дальнем Востоке нам помогут оптимизация логистики и сокращение издержек при производстве за счет создания нового предприятия во Владивостоке, которое, пользуясь льготами и преференциями режима СПВ, обеспечит создание новых рабочих мест и рост налоговых отчислений в бюджет», - отметил учредитель Корпорации ПСС Александр Редекоп.

По словам директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева, строительство нового производственного комплекса на территории СПВ будет способствовать созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей в регионе, что соответствует тенденциям перехода к более экологичным видам транспорта. Резиденты СПВ, реализую проекты в различных отраслях, получают действенную поддержку государства в виде налоговых и административных преференций, комплексного сопровождения со стороны КРДВ.

Резидентам СПВ доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых — сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, на землю в первые 3 года, применение процедуры свободной таможенной зоны и другие.

Преференциальный режим СПВ действует в 22 муниципальных образованиях пяти регионов Дальнего Востока, 16 из них расположены в Приморье. По соглашениям с КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1815 проектов, 489 из которых введено в работу. В экономику ДФО вложено 465,6 млрд рублей, создано 47,2 тыс. рабочих мест.

С 2022 года минимальный порог капвложений для получения статуса резидента СПВ снижен в 10 раз — с 5 млн до 500 тысяч рублей.

С 1 сентября 2024 года получить статус резидента СПВ стало еще легче: упрощены требования к бизнес-плану компании. Он может содержать только главные параметры проекта. Инвесторам это сэкономит деньги и время.