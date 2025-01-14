«Россети Кубань» отремонтировали 4 тыс. км ЛЭП в Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2024 году

В 2024 году компания «Россети Кубань» отремонтировала свыше 4 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения в Краснодарском крае и Республике Адыгея, что составляет 149% от годовых плановых показателей.

Энергетики заменили на ЛЭП более 6 тыс. опор и 116 км грозотроса, а также установили порядка 78 тыс. изоляторов и более 2,7 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ). Монтаж ПЗУ не только спасает птиц от поражения электрическим током, но и снижает риски технологических нарушений в сети из-за жизнедеятельности пернатых.

Специалисты также расчистили более 2 тыс. га трасс просек в охранных зонах ЛЭП для исключения возможности повреждения линий электропередачи из-за падения веток и деревьев на провода.

Выполненные мероприятия необходимы для поддержания оборудования в нормативном состоянии, подготовки электросетевого комплекса к летним и зимним пикам нагрузок, обеспечения системной надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус».