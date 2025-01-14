«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей городского округа Солнечногорск
«Россети Московский регион» обновили оборудование питающего центра 110 кВ «Солнечногорск».
Специалисты филиала «Северные электрические сети» заменили два трансформатора по 20 МВА на два по 40 МВА, что с учетом уже имеющегося трансформатора 40 МВА увеличило мощность подстанции в 1,5 раза, с 80 до 120 МВА. Новое оборудование – отечественное, изготовлено на заводе «Воронежский трансформатор».
Реконструкция подстанции велась с применением цифровых технологий. Системы релейной защиты и автоматики выполнены на основе микропроцессорной техники. Включены в работу системы телемеханики и телеуправления. Все это дает возможность дистанционного управления электрооборудованием, повышает оперативность реагирования на возможные нештатные ситуации.
Питающий центр «Солнечногорск» является одним из опорных центров питания городского округа Солнечногорск. В зоне его обслуживания – более 30 тысяч жителей, свыше двух десятков социально значимых и промышленных объектов. Модернизация питающего центра, проводившаяся в рамках целевой программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, повысила безопасность и надежность работы электрооборудования, сократила трудоемкость его эксплуатации.