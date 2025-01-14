Ростовская «ВетроСтройДеталь» в рамках СПИК увеличила выпуск башен для ветроэнергетики - власти

6 часов назад
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Источник:
interfax-russia.ru
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ООО "ВетроСтройДеталь" (Волгодонск, Ростовская область) завершило реализацию инвестиционного проекта в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), что позволило предприятию увеличить выпуск импортозамещающей продукции - модульных стальных башен для ветроэнергетических установок, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора области Игорь Сорокин.

Он напомнил, что в 2018 году, при поддержке Минпромторга России и правительства области, компания заключила СПИК, согласно которому должна была инвестировать средства в производство и создать новые рабочие места. За время реализации проекта было инвестировано более 1,2 млрд рублей, создано 250 новых рабочих мест.

"Сегодня предприятие занимает значимое место в промышленном секторе региона. Поставки выпускаемой продукции - модульных стальных башен - обеспечивают реализацию государственного проекта развития ветроэнергетики, в частности, поставки осуществляются для ГК "Росатом", - сказал Сорокин.

ООО "ВетроСтройДеталь" зарегистрировано в Москве в 2018 году. По данным ЕГРЮЛ, 34% долей уставного капитала принадлежит Юрию Ануфриеву, 32% - Алексею Федорову, 34% - Ирине Михель. В 2023 году предприятие сократило выручку на 30,7%, до 2,810 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 32,1%, до 773,1 млн рублей.

Производственная площадка "ВетроСтройДетали" находится в Волгодонске. Завод изготавливает комплектующие для ветроэнергетических установок.

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