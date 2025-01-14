РусГидро завершило реконструкцию подстанции «Центральная» в Магадане

ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило работы по модернизации подстанции 220 кВ «Центральная» в Магадане. В результате была увеличена мощность и повышена надежность работы ключевого объекта энергоснабжения областного центра.

Подстанция «Центральная» обеспечивает энергоснабжение города Магадана и Ольского района. Необходимость ее модернизации обусловлена строительством новых социально значимых объектов – спортивного комплекса «Президентский», микрорайона «Гороховое поле», перинатального центра, дома-интерната для престарелых и инвалидов, всесезонного трамплинного комплекса.

Энергетики заменили один автотрансформатор и два силовых трансформатора, что позволило увеличить мощность подстанции почти на 100 МВА, до 330 МВА. Также было установлено современное коммутационное оборудование, микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Работы были проведены без ограничения энергоснабжения потребителей.