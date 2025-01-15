Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с производством на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок»

15 янв. 2025, 17:30
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Время чтения ≈ 13 минут
Источник:
Систэм Электрик
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил производственное предприятие компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ).

Главе региона рассказали о стратегической программе развития производства и социально-ориентированной деятельности завода «СЭЗЭМ».

В ходе визита был представлен опыт локализации электротехнической продукции, перехода на отечественную компонентную базу, внедрения технологий бережливого производства, а также расширения кооперации между предприятиями «Систэм Электрик».

СЭЗЭМ – завод по производству и импортозамещению электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения в Коммунаре Ленинградской области. С 2010 года СЭЗЭМ производит элегазовые моноблоки для российских электросетевых организаций и объектов городской инфраструктуры. На предприятии применяются современные технологии: роботизированная сварка, автоматизированные процессы тестирования, сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством и другие инструменты «умного» завода.

Ячейки RME стали первым устройством, которое локализовала «Систэм Электрик». Электромоноблоки используются в трансформаторных подстанциях жилого сектора и крупнейших промышленных объектов России, в том числе инфраструктуре лидеров электросетевого комплекса, ТЭК, металлургии и химической промышленности. По всей стране установлено более 100 000 таких устройств.

При производстве оборудования СЭЗЭМ кооперируется с НТЦ «Механотроника» и заводом «Потенциал», входящими в состав Группы компаний «Систэм Электрик», более чем 100 поставщиками из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 88 поставщиками из других российских регионов, а также производителями из дружественных стран.

В 2024 году в рамках стратегии по локализации ключевых продуктов на заводе «СЭЗЭМ» началось производство низковольтных воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB. Они предназначены для энергетики и отраслей промышленности, предъявляющих повышенные требования к надежности оборудования. 

В 2025 году на СЭЗЭМ планируется расширить количество выпускаемых линеек оборудования с 18 до 22, запустить производство автоматических воздушных выключателей ВА-750 и автоматических выключателей в литом корпусе SystemePact CCB, увеличить глубину локализации компактных распределительные устройств SystemeRS и автоматических воздушных выключателей SystemePact ACB, а также продолжить модернизацию заводской инфраструктуры.

Отдельное внимание завод «СЭЗЭМ» продолжит уделять развитию социальных инициатив. В 2024 году благодаря активному участию сотрудников предприятия в волонтерских мероприятиях «Систэм Электрик» была удостоена премии общественного признания «КОМАНДА 47» Правительства Ленинградской области в номинации «Созидательный труд». Эта деятельность поддерживается руководством компании и получит новое развитие в 2025 году.

Также продолжится академическое сотрудничество с ведущими вузами страны, в том числе с Санкт-Петербургским горным университетом императрицы Екатерины II.

Во время своего визита на завод Александр Дрозденко отметил высокие темпы развития предприятия и вклад компании «Систэм «Электрик» в реализацию масштабных проектов для энергообъектов гражданской и промышленной инфраструктуры, и линий энергоснабжения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

«Производство критически важных компонентов в сфере электроэнергетики — это вклад в достижение технологического суверенитета страны в целом. Продукция областного завода чуть дороже, чем у наших восточных партнеров, но более качественная. Договорились о развитии сотрудничества, в том числе по направлениям научных исследований. Очень радует, что даже в такое непростое время финансовой турбулентности, предприятие находит возможности расширять линейку продукции, автоматизировать производство и развивать цифровые сервисы»

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Одним из важнейших направлений работы «Систэм Электрик» является развитие собственных производств и разработок для повышения уровня локализации в электротехнической отрасли. Эта работа способствует укреплению технологического суверенитета России и способствует социальному и экономическому развитию регионов присутствия компании. Именно поэтому мы выделяем существенные ресурсы и вкладываем средства в наши производственные площадки. Инвестиции в СЭЗЭМ как одно из системообразующий предприятий Ленинградской области составят более 250 млн рублей в 2024-2026 годах. Они направлены на локализацию компонентов оборудования низкого и среднего напряжения, запуск линии по производству компактных распределительных устройств, автоматизацию линий сборки силовых аппаратов, модернизацию инфраструктуры и развитие цифровых систем»

Первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин:

«В 2024 году в Реестр Минпромторга России был включен электронный расцепитель SystemeLogic X, разработанный совместно с «Лабораторией Касперского» и не имеющий отечественных аналогов. Это ключевой компонент автоматических выключателей SystemePact ACB, локальное производство которых было развернуто на заводе «СЭЗЭМ» в 2024 году. А в 2025 году мы планируем увеличить глубину локализации и завершить процесс включения SystemePact ACB в этот же Реестр. Вместе с тем так же планируем завершить процесс отраслевых испытаний и включения в Реестр Минпромторга ячеек RME Эта работа поможет укрепить коллаборацию между нашими предприятиями и с производственными партнерами в регионе и как следствие будет способствовать общему развитию технологической базы и позволит создавать новые рабочие места».

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