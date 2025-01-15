Участие компании Гавари Компаундс на выставке Рупластика 2025

С радостью сообщаем, что наша компания примет участие в международной выставке пластмасс и каучуков Рупластика-2025, которая пройдет с 21 по 24 января 2025 года в ЦВК «Экспоцентр».

Мы будем рады видеть вас на нашем стенде номер FOD23 в павильоне ФОРУМ, где представим новые разработки в области полимерных компаундов.

Что вас ждет на нашем стенде?

Инновационные продукты: Мы продемонстрируем наши новейшие продукты в области компаундирования, которые откроют новые возможности для потребителей полимерных компаундов.

Экспертные консультации: Наши специалисты будут готовы ответить на все ваши вопросы и предложить индивидуальные решения для вашего бизнеса.

Сетевые возможности: Выставка Рупластика — это отличная возможность для налаживания контактов с партнерами и клиентами из разных стран.

Почему стоит посетить Рупластику?

Международный формат: Участие компаний из разных уголков мира позволяет ознакомиться с последними тенденциями и технологиями в индустрии.

Деловая программа: В рамках выставки пройдет множество семинаров и конференций, где можно узнать о новых подходах и решениях в области пластмасс и каучуков.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех заинтересованных посетить наш стенд номер FOD23 в павильоне ФОРУМ на выставке Рупластика 2025. Мы уверены, что наше сотрудничество станет началом успешного партнерства!

Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте ruplastika.ru