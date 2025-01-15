Участие компании Гавари Компаундс на выставке Рупластика 2025
15 янв. 2025, 15:30
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С радостью сообщаем, что наша компания примет участие в международной выставке пластмасс и каучуков Рупластика-2025, которая пройдет с 21 по 24 января 2025 года в ЦВК «Экспоцентр».
Мы будем рады видеть вас на нашем стенде номер FOD23 в павильоне ФОРУМ, где представим новые разработки в области полимерных компаундов.
Что вас ждет на нашем стенде?
- Инновационные продукты: Мы продемонстрируем наши новейшие продукты в области компаундирования, которые откроют новые возможности для потребителей полимерных компаундов.
- Экспертные консультации: Наши специалисты будут готовы ответить на все ваши вопросы и предложить индивидуальные решения для вашего бизнеса.
- Сетевые возможности: Выставка Рупластика — это отличная возможность для налаживания контактов с партнерами и клиентами из разных стран.
Почему стоит посетить Рупластику?
- Международный формат: Участие компаний из разных уголков мира позволяет ознакомиться с последними тенденциями и технологиями в индустрии.
- Деловая программа: В рамках выставки пройдет множество семинаров и конференций, где можно узнать о новых подходах и решениях в области пластмасс и каучуков.
Не упустите шанс!
Приглашаем всех заинтересованных посетить наш стенд номер FOD23 в павильоне ФОРУМ на выставке Рупластика 2025. Мы уверены, что наше сотрудничество станет началом успешного партнерства!
Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте ruplastika.ru
7 января 2025 при поддержке Людиновокабель прошли лыжные гонки
38 минут назад
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В городе Людиново 7 января 2025 при поддержке Людиновокабель прошли 24-е лыжные гонки, посвященные памяти тренера-преподавателя В.Г.Дудкина. Территория «Зеленых гор» встретила всех участников красивым пейзажем и отличной лыжной трассой. В традиционном спортивном мероприятии приняло участие более 150 спортсменов из Калужской и Брянской областей. Поздравляем спортсменов и тренеров...
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15 янв. 2025, 09:45
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EL-Комитет НОПСМ: Планы на 2025 год
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Режкабель подвёл итоги 2024 года
15 янв. 2025, 09:15
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Компания:
«Камский кабель» подводит итоги 2024 года
14 янв. 2025, 10:30
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Для «Камского кабеля» прошедший год оказался наполненным важными событиями и достижениями. Компания подводит итоги 2024 года, отмечая значительный прогресс и успехи в своем развитии. Новая продукция. Освоено 6 принципиально новых видов кабельно-проводниковой продукции для атомной и нефтегазовой отраслей, связи и железнодорожного транспорта. Оптимизированы конструкции шахтных ка...
Компания:
Завод «Энергокабель» подводит итоги 2024 года и награждает сотрудников
14 янв. 2025, 09:30
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Компания:
Спецкабель выполнил 15 уникальных спецзаказов в 2024 году
13 янв. 2025, 12:30
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В 2024 году московские кабельные заводы, обладающие статусом промышленного комплекса, продемонстрировали впечатляющие результаты, произведя 80 тысяч километров кабелей, причем половину из них изготовил «Спецкабель». Эта информация была озвучена Анатолием Гарбузовым, главой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Кабельный завод «Спецкабель», работающи...
Компания:
EL-Комитет подводит итоги своей работы за 2024 год
13 янв. 2025, 12:00
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Традиционно в начале января EL-Комитет НОПСМ подводит итоги своей работы за прошедший год. В рамках мониторинга качества кабеля было закуплено и отобрано 314 образцов кабельной продукции 52 торговых марок в 61 розничном магазине 15 городов Центрального, Приволжского, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также в 109 интернет-магазинах на ведущих маркетплейсах ОЗОН, Янд...
«Контактор» получил лицензии на конструирование и изготовление оборудования для АЭС
13 янв. 2025, 09:45
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Компания:
«ЗЭТО»: ТОГФ-110 кВ с азотной изоляцией
13 янв. 2025, 09:15
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С целью минимизации негативного воздействия на экологию, бережного отношения к природе и снижения эксплуатационных затрат инженеры «ЗЭТО» постоянно трудятся над разработкой нового оборудования, отвечающего современным запросам рынка. Одной из таких разработок стал экологически чистый измерительный трансформатор тока ТОГФ-110 кВ с азотной изоляцией — альтернатива традиционным тран...
TDM ELECTRIC опережает нововведения: подтверждение качества товаров уже доступно
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Торгово-промышленная палата — курс на развитие физической инфраструктуры передачи данных
10 янв. 2025, 13:45
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Компания:
Подольсккабель провел сертификацию монтажных кабелей и кабелей управления
10 янв. 2025, 13:30
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В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия: № ЕАЭС RUC-RU.0010.В.00229/24 со сроком действия с 13.12.2024 по 12.12.2029 провода монтажные общепромышленного применения, двухжильные, с изоляцией из облученного полиэтилена, в то...
Компания:
Анатолий Гарбузов: свыше 80 тысяч километров кабеля произвели промышленники при поддержке города
10 янв. 2025, 10:45
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В 2024 году столичные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили более 80 тысяч километров кабеля. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Кабельная промышленность занимает важное место в экономике столицы. В 2024 году кабельные заводы со статусом промышленного комплекса изго...
В декабре 2024 года Людиновокабель завершил специальную оценку условий труда «СОУТ»
10 янв. 2025, 10:15
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В соответствии с приказом от 01.07.2024 №07/01-06-ОД/Л во исполнении требований Федерального закона № 426 от 28.12.2013 в редакции 01.09.2023 «О специальной оценке условий труда» СОУТ, была проведена аттестация рабочих мест. С результатами СОУТ можно ознакомиться ниже: Перечень РМ Раздел 1 СОУТ Раздел 2 СОУТ Раздел 4 СОУТ Раздел 5 СОУТ Таблица 2 СОУТ
Юбилейный день информирования по программе кайдзенов
10 янв. 2025, 09:30
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Под занавес 2024 года на «Заводе Москабель» прошло масштабное мероприятие: 26 декабря состоялся День информирования о реализации кайдзен-программы, третий за год. Наградили лучших авторов предложений по улучшению и присвоили почетные звания командам, чья работа была особенно эффективной. Новая цель на 2025 год Праздничная атмосфера сделала День информирования особенно теплы...
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Экопластикс примет участие в выставке Рупластика-2025
10 янв. 2025, 09:15
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Компания Экопластикс примет участие в международной специализированной выставке Ruplastica в Москве в Экспоцентре c 21 по 24 января 2025 года. С 21 по 25 января 2025 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет крупнейшая международная специализированная выставка пластмасс и каучуков "Рупластика-2025". В этом году выставка Рупластика традиционно пройдет совместно с выставками...
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09 янв. 2025, 15:00
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