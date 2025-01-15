IEK GROUP ― победитель премии «Время инноваций–2024»

IEK GROUP удостоена награды за новые решения и передовые технологии. По итогам XIV ежегодной премии «Время инноваций–2024» она признана победителем в номинации «Импортозамещение: компания года» в категории «Энергетика и энергосбережение». Премия вручается с 2011 года за проекты и практики по разработке, развитию и внедрению инноваций в различных сферах.

IEK GROUP в прошлом году представила новые решения для электроснабжения и автоматизации. Они, как и другая продукция IEK, успешно заменяют на российском рынке товары иностранных брендов.

Например, новинка 2024 года ― низковольтное комплектное устройство (НКУ) FORMAТ PRO. Разработка инженеров компании сочетает в себе два продукта: разборные металлические корпуса серии FORMAT и силовое оборудование линейки ARMAT. Вместе они составляют безопасную и надежную систему для приема и распределения электроэнергии.

Еще одна громкая инновация ― линейка розеток и выключателей FORTE&PIANO IEK. В конструкции этих электроустановочных изделий нет рамок, ограничивающих количество постов в ряду. На презентации коллекции была собрана линия из 25 изделий ― абсолютный мировой рекорд.

IEK также предлагает комплексные решения, которые могут быть применены в разных сферах, онлайн-конфигураторы для самостоятельного подбора клиентами оборудования, универсальную платформу автоматизации, учета и диспетчеризации MasterSCADA. Кроме того, IEK GROUP имеет большой опыт по цифровой трансформации бизнеса, которым охотно делится с другими компаниями.

Эти и другие инновации являются результатом 25-летней работы IEK GROUP. Все это время компания развивалась в первую очередь как российский производитель, разрабатывающий и поставляющий широкий ассортимент продукции для различных отраслей. Компания двигалась по пути от набора оборудования к программно-аппаратному комплексу и сегодня располагает высокотехнологичными решениями, которые легко адаптируются под конкретные задачи заказчиков. При этом IEK GROUP непрерывно наращивает долю локализованной продукции.

«За 25 лет из торговой компании мы превратились в одного из крупнейших российских производителей и разработчиков программного обеспечения для автоматизации и управления энергетической инфраструктурой. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем разрабатывать инновационные решения, которые, надеемся, смогут полностью заменить европейские бренды», ― говорит коммерческий директор IEK GROUP Артем Маймор.

Сегодня IEK занимает одну из лидирующих позиций в сфере поставок оборудования для электроэнергетики. Цель IEK на ближайшие несколько лет ― модернизация производства, разработка инновационных решений, создание платформы цифровых сервисов для участников рынка, замещение продукции ушедших зарубежных брендов.