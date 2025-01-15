Коллективу «Россети Кубань» представили нового руководителя

Председатель Совета директоров «Россети Кубань», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению компании «Россети» Даниил Краинский представил коллективу в Краснодаре нового руководителя – исполняющего обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Алексея Рыбина.

Решение о назначении ранее принял Совет директоров.

Алексей Рыбин с 28 декабря 2024 года является Генеральным директором «Россети Юг».

Ранее он возглавлял один из крупнейших филиалов «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» и дочернее общество «Волгоградские межрайонные электрические сети». Также Алексей Рыбин имеет опыт работы на руководящих должностях в Ростовском предприятии магистральных электрических сетей, региональных органах власти и тарифного регулирования.

На посту руководителя «Россети Юг» и «Россети Кубань» он сменил Бориса Эбзеева, который возглавил «Россети Центр» – управляющую организацию «Россети Центр и Приволжье».