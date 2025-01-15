«Росатом» отгружает в Индию корпус реактора для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам»

Корпус реактора ВВЭР-1000 для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам», который строится в Индии по российскому проекту, транспортируется на строительную площадку. Оборудование весом 320 тонн изготовлено на заводе «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») и отгружено заказчику.

Прежде чем отправить корпус реактора в морское плавание, оборудование специальным автомобильным транспортом доставили на заводской причал, где погрузили на речное судно, пунктом назначения которого был морской порт Новороссийска. Затем в порту корпус реактора был помещен в трюм морского судна для преодоления пути длиной 11 тыс.км в Индию.

Сейчас на АЭС «Куданкулам» сооружаются четыре новых энергоблока по российскому проекту. Проектирование станции, конструирование и поставку оборудования осуществляют подразделения Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Контракты на проектирование и поставку оборудования заключены между АО «Атомстройэкспорт» и ИКАЭЛ (Корпорацией по атомной энергии Индии). Комплект из четырех парогенераторов для шестого блока АЭС «Куданкулам» в Индии будет отгружен в 2025 году.

«Несмотря на достигнутое уверенное положение в атомном мире, мы не стоим на месте. Развиваемся и делаем нашу работу совершеннее как в плане конструкции оборудования, обеспечивая беспрецедентный уровень безопасности, так и в плане экономической эффективности наших продуктов. В настоящее время мы разрабатываем реакторную установку для АЭС, обладающую характеристиками повышенной мощности, более современными эксплуатационными свойствами, улучшенными технико-экономическими показателями для применения в России и за рубежом», – отметил генеральный конструктор ОКБ «Гидропресс» Валерий Крыжановский.

ОКБ «Гидропресс» является главным конструктором реакторных установок с ВВЭР, включая важнейшее оборудование – корпус реактора. Предприятие сопровождает оборудование на всех этапах жизненного цикла – с разработки технического проекта до сопровождения оборудования на пуско-наладке и во время эксплуатации. «Атоммаш» – флагман отечественного машиностроения. Производит сложное оборудование (реакторы, парогенераторы и др.) практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции. Предприятия входят в Машиностроительный дивизион «Росатома».

Производственный цикл изготовления корпуса реактора ВВЭР-1000 с момента начала производства составляет два года. Изготовление оборудования требует высочайшего уровня точности и соответствия строгим международным стандартам качества. Общий план качества насчитывает 289 контрольных точек. При этом все операции проводятся под надзором инспекторов уполномоченной организации и инозаказчика. В Волгодонске представители инозаказчика находятся с начала изготовления оборудования для АЭС «Куданкулам» – с 2016 года.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

АЭС «Куданкулам» – крупнейшая в Индии атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. Строительство АЭС «Куданкулам» предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6000 МВт. Блоки № 1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. В настоящее время близки к завершению строительно-монтажные работы на блоках № 3 и 4, и развернуто сооружение двух энергоблоков третьей очереди (блоки № 5 и 6). Госкорпорация «Росатом» обеспечивает топливом энергоблоки АЭС «Куданкулам» на протяжении всего их жизненного цикла.

Россия активно развивает научно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.