Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ A2/C4/D1, B5, C5 и D2

55 минут назад
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Источник:
РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Технический комитет РНК СИГРЭ информирует:

О создании в рамках Исследовательских комитетов (SC) СИГРЭ:

A2/C4/D1 - новой совместной рабочей группы (JWG): JWG A2/C4/D1.77 Design of transformers for very fast transient overvoltages;

B5 - новой рабочей группы (WG): WG B5.88 Implementation Guide for fully digital IEC 61850-based Protection, Automation and Control Systems;

C5 - новой рабочей группы (WG): WG C5.41 Regulation and market design to foster decarbonation through industry electrification;

D2 - новой рабочей группы (WG): WG D2.63 Inter-Control Center Communications Protocol (ICCP) Security and Resilience for Grid Reliability.

С общей информацией об участии в рабочих группах СИГРЭ, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в рабочей группе, можно ознакомиться по ссылке.

Количество членов рабочей группы от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих Исследовательских комитетах СИГРЭ можно ознакомиться в таблице по ссылке.

В случае заинтересованности в участии (форма резюме участника РГ для заполнения доступна по ссылке) или при наличии вопросов, связанных с членством в рабочих группах СИГРЭ, просьба обращаться в РНК СИГРЭ по адресам электронной почты science@cigre.ru и cigre@cigre.ru.

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов рабочей группы будет приниматься Председателями соответствующих Исследовательских комитетов СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

С полным актуальным списком рабочих групп СИГРЭ, открытых для участия, можно ознакомиться по ссылке.

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