Энергокомпании России переведены на новую версию программного обеспечения отраслевой системы анализа аварийности в электроэнергетике

17 янв. 2025, 16:30
907
Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

АО «СО ЕЭС» ввел в эксплуатацию новую версию информационно-управляющей системы отраслевой базы аварийности в электроэнергетике (ИУС «БАЭ»), интегрированную с цифровой информационной моделью энергосистем России.

Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии успешно перешли на использование новой версии ИУС «БАЭ» при расследовании причин технологических нарушений на электростанциях и объектах электросетевого хозяйства, в том числе в энергосистемах новых регионов и в технологически изолированных территориальных энергосистемах.

Новая версия ИУС «БАЭ» интегрирована с цифровой информационной моделью электроэнергетических систем России на основе стандартов Общей информационной модели – CIM, что обеспечивает использование единых сведений о поврежденном или отказавшем оборудовании или устройстве объекта электроэнергетики в масштабах отрасли, оптимизирует процесс оформления результатов расследования причин технологических нарушений и анализа причин аварийности с использованием унифицированных данных об оборудовании и устройствах.

Единая информационная модель энергосистем России, разработанная Системным оператором на основе единого языка технологического общения CIM и введённая в промышленную эксплуатацию в 2016 году, активно развивается и регулярно актуализируется. В настоящее время она содержит сведения об оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики более 1 170 электростанций, 14 850 подстанций 35 кВ и выше и 18 200 ЛЭП 35 кВ и выше.

«Интеграция ключевой информационной системы, используемой в электроэнергетике для систематизации сведений о технологических нарушениях, с цифровой информационной моделью электроэнергетических систем России является важным этапом цифровизации функций мониторинга и повышения надежности работы оборудования объектов электроэнергетики. Она создает основу для дальнейшего развития инструментов автоматизации объектового анализа причин аварийности и упрощает обмен данными ИУС «БАЭ» с другими информационными системами», – подчеркнул член Правления, директор по техническому контроллингу Системного оператора Павел Алексеев.

Информация об ИУС «База аварийности в электроэнергетике»

Информационно-управляющая система «База аварийности в электроэнергетике» (ИУС «БАЭ») разработана АО «СО ЕЭС» и введена в эксплуатацию в 2011 году с целью систематизации информации о технологических нарушениях в электроэнергетике в соответствии с требованиями Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846. По состоянию на январь 2025 года система используется во всех диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» и в более чем 1070 организациях, являющихся субъектами электроэнергетики или потребителями электрической энергии.

Информационно-управляющая система автоматизирует процесс оформления и передачи субъекту оперативно-диспетчерского управления результатов расследования причин технологических нарушений, а также автоматизирует формирование отчетов о технологических нарушениях в электроэнергетике, в том числе отчетов о выполнении противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам расследований. ИУС «БАЭ» применяется для анализа причин технологических нарушений на объектах электроэнергетики. Сведения из ИУС «БАЭ» используются в системе сбора информации для оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и оценки технического состояния оборудования объектов электроэнергетики, а также в расчетах показателей аварийности объектов электроэнергетики.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
Во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева создана цифровая база данных отечественной контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений
16 янв. 2025, 16:30
1468
Специалисты АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (входит в Группу РусГидро) завершили работу над созданием цифровой базы данных контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) отечественных производителей. Она уже интегрирована на цифровую платформу по безопасности гидротехнических сооружений Центра Мониторинга Группы РусГидро (ИАС ГТС) и доступна для специалистов Компании. Новая база данных объ...
30% застройщиков в стране применяют технологии информационного моделирования
16 янв. 2025, 15:45
1501
По итогам четвертого квартала 2024 года доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков выросла с 26% до 30%. Таким образом, почти каждый третий девелопер теперь применяет ТИМ на этапах проектирования или строительства новых объектов. Такие данные представил Центр компетенцией по технологиям информационного моделирования и цифровизации в жилищном строительстве госко...
В Петрозаводске запустили в эксплуатацию новое оборудование цифровой верфи
15 янв. 2025, 16:15
1938
15 января на цифровой верфи Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ, работает под управлением ФГУП "Росморпорт") состоялся запуск в эксплуатацию основного технологического оборудования. Подробности сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Первой запустили линию очистки и покраски металла. Одновременно началась работа технологического оборудования и в других произв...
Цифровизация Арктики продолжается: «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров
14 янв. 2025, 15:30
2112
«Ростелеком» подвел итоги строительства оптики на Ямале в 2024 году. За 12 месяцев специалисты компании смонтировали на территории округа более 150 километров линий связи. Это на треть больше, чем годом ранее. Почти 100 километров — крупные магистрали за пределами муниципалитетов, остальные — сети внутри северных городов. В результате проведенных работ цифровые сервисы стал...
Программное решение «Росатома» для автоматизации управления инженерной инфраструктурой стало финалистом одной из главных премий в сфере цифровой трансформации
13 янв. 2025, 17:30
2250
Собственное программное решение «Росатома» – «Инфраструктурная IoT-платформа» – вошло в шорт-лист независимой премии RB Digital Awards. Эта премия вручается за лучшие проекты в области цифровой трансформации в восьми номинациях и ориентирована на компании, которые используют передовые технологии в бизнесе. В этом году организаторы рассмотрели почти 160 заявок...
В 2024 году Нацпроектстрой цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом
13 янв. 2025, 13:15
1931
В 2024 году Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя перевел на цифровое управление движением поездов 100 объектов в России и за рубежом. Большая часть приходится на Восточный полигон железных дорог: современной российской автоматикой оснастили 64 объекта БАМа и Транссиба. Крупнейшим из них стала станция Смоляниново, где к единой цифровой системе управления подключили 118 стрелочн...
Решение «Росэлектроники» для управления инженерными системами вошло в реестр отечественного ПО
13 янв. 2025, 13:00
1591
Решение холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех для управления инженерными системами вошло в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. SCADA-система на основе промышленного Интернета вещей позволит заменить импортные аналоги, в том числе разработанные Siemens, Huawei и другими зарубежными компаниями. Программный модуль SCADA отвечает за автоматизированный диста...
Главное за 2024 год в цифровизации ТЭК России
08 янв. 2025, 10:00
2488
Главное за 2024 год в цифровизации ТЭК России: 41% компаний ТЭК использует искусственный интеллект. Министерство энергетики России заняло первое место в рейтинге прозрачности закупок. Около 150 тысяч заявок подано на техническое присоединение к электросетям и сетям газового снабжения через ЕПГУ.
Компании Нацпроектстроя оснастили перегон «Коммунарка» - «Новомосковская» Троицкой линии цифровой автоматикой
28 дек. 2024, 17:00
6730
Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил объекты нового участка Троицкой линии московского метро цифровой автоматикой. Движение поездов между «Тютчевской» и «Новомосковской» открыл сегодня мэр столицы Сергей Собянин. На перегоне «Коммунарка» - «Новомосковская» установили систему интервального регулирования и цифровые питающие...
Запущен официальный сайт научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего»
19 дек. 2024, 17:44
4913
Образовательные программы, а также информация о научно-технических разработках участников научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» стали еще доступнее. Вся необходимая информация и продукты собраны в одном месте на официальном сайте консорциума. Сайт предлагает пользователям удобный интерфейс и широкий спектр функций. Платформа предназначена для обучения и развития...
Интеграция ИИ в ТЭК: достижения и препятствия
11 дек. 2024, 16:30
6194
Эдуард Шереметцев рассказал об уровне внедрения ИИ в ТЭК на открытой конференции ИСП РАН, посвященной 30-летию института и 300-летию Российской академии наук. «Более 40% компаний ТЭК уже применяют ИИ, занимая 3-е место среди всех отраслей экономики. Порядка 18% организаций комплекса планируют начать применять ИИ до 2026 года», – подчеркнул замминистра. На данный момент...
Промышленный контроллер «Росэлектроники» на базе «Эльбруса» прошел госрегистрацию
11 дек. 2024, 16:00
6193
Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех прошли государственную регистрацию и включены в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры России. Это позволяет использовать устройства на объектах критической информационной инфраструктуры для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами....
РУСАЛ разработал технологию контроля за контейнерами с помощью искусственного интеллекта
10 дек. 2024, 11:44
6182
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал технологию контроля за контейнерами с помощью искусственного интеллекта. Она позволяет в разы сократить время, необходимое для отправки контейнера с терминала на загрузку готовой продукцией. Технология детектирования контейнеров разработана «Инженерно-технологическим центром РУСАЛ» («РУСАЛ ИТЦ»), в данн...
Компания:
РУСАЛ
Сервис цифровых корпоративных коммуникаций Группы «Россети» стал победителем ComNews Awards
09 дек. 2024, 17:15
6530
ИТ-проект отмечен наградой в номинации «Самое тиражируемое решение». Он реализован на платформе VK WorkSpace и предусматривает широкий набор инструментов для совместной работы, включая мессенджер. Только на первом этапе к новой платформе подключатся 100 тыс. человек – это свыше 40% сотрудников Группы «Россети». В дальнейшем планируется масштабирование. Доступ по мо...
Что внутри у нацпроекта «Экономика данных»
06 дек. 2024, 10:30
6785
“Ъ” ознакомился с финальной редакцией нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», представленного в четверг на совете по стратегическому планированию у президента. В секретариате куратора — вице-премьера Дмитрия Григоренко— “Ъ” подтвердили актуальность документа. В Белом доме воспринимают нацпроект как центральный для всей сис...
Разработка Ростеха на основе ИИ способна предсказывать природные катаклизмы
05 дек. 2024, 10:30
6859
Новое ПО принимает, обрабатывает и анализирует гидрометеорологическую информацию, поступающую от космических аппаратов. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал на основе искусственного интеллекта программный модуль прогнозирования опасных природных явлений — штормов, землетрясений, извержений вулканов. Новое ПО стало частью компле...
Компании Нацпроектстроя цифровизировали три объекта БАМа в Хабаровском крае
29 нояб. 2024, 15:00
9021
Специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя перевели на цифровое управление движением поездов три объекта БАМа в Хабаровском крае. На станциях Новый Ургал и Хальгасо, а также путевом посту 3796 (перегон Хальгасо-Силинка) внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ. С помощью системы МПЦ-ЭЛ диспетчерский персонал сможет удаленно управлять стрелками и светоф...
Компании Нацпроектстроя цифровизировали станцию Тебисская на Транссибе
28 нояб. 2024, 17:45
8290
В Новосибирской области специалисты Дивизиона "Железные дороги" Нацпроектстроя оснастили станцию Тебисская на Транссибе цифровой автоматикой собственной разработки и производства. Управлять движением поездов на объекте будет современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ. Систему установили взамен устаревшего оборудования. Российская автоматика позволит через компьютер регулиро...
В российских регионах продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы
28 нояб. 2024, 14:15
8108
В 2024 году интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях. Мероприятия проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», на эти цели из федерального бюджета выделено финансирование в размере свыше 3,2 млрд руб., всего с 2020 года – более 22 млрд руб. «Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные до...
Актуальные вопросы цифровизации строительной отрасли и сферы ЖКХ обсудили в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
21 нояб. 2024, 17:45
9184
Участники заседания секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ обсудили итоги работы и перспективы развития цифровизации в рамках новых национальных проектов. Мероприятие состоялось под председательством Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодатель...