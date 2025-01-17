Энергокомпании России переведены на новую версию программного обеспечения отраслевой системы анализа аварийности в электроэнергетике

АО «СО ЕЭС» ввел в эксплуатацию новую версию информационно-управляющей системы отраслевой базы аварийности в электроэнергетике (ИУС «БАЭ»), интегрированную с цифровой информационной моделью энергосистем России.

Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии успешно перешли на использование новой версии ИУС «БАЭ» при расследовании причин технологических нарушений на электростанциях и объектах электросетевого хозяйства, в том числе в энергосистемах новых регионов и в технологически изолированных территориальных энергосистемах.

Новая версия ИУС «БАЭ» интегрирована с цифровой информационной моделью электроэнергетических систем России на основе стандартов Общей информационной модели – CIM, что обеспечивает использование единых сведений о поврежденном или отказавшем оборудовании или устройстве объекта электроэнергетики в масштабах отрасли, оптимизирует процесс оформления результатов расследования причин технологических нарушений и анализа причин аварийности с использованием унифицированных данных об оборудовании и устройствах.

Единая информационная модель энергосистем России, разработанная Системным оператором на основе единого языка технологического общения CIM и введённая в промышленную эксплуатацию в 2016 году, активно развивается и регулярно актуализируется. В настоящее время она содержит сведения об оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики более 1 170 электростанций, 14 850 подстанций 35 кВ и выше и 18 200 ЛЭП 35 кВ и выше.

«Интеграция ключевой информационной системы, используемой в электроэнергетике для систематизации сведений о технологических нарушениях, с цифровой информационной моделью электроэнергетических систем России является важным этапом цифровизации функций мониторинга и повышения надежности работы оборудования объектов электроэнергетики. Она создает основу для дальнейшего развития инструментов автоматизации объектового анализа причин аварийности и упрощает обмен данными ИУС «БАЭ» с другими информационными системами», – подчеркнул член Правления, директор по техническому контроллингу Системного оператора Павел Алексеев.

Информация об ИУС «База аварийности в электроэнергетике»

Информационно-управляющая система «База аварийности в электроэнергетике» (ИУС «БАЭ») разработана АО «СО ЕЭС» и введена в эксплуатацию в 2011 году с целью систематизации информации о технологических нарушениях в электроэнергетике в соответствии с требованиями Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846. По состоянию на январь 2025 года система используется во всех диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» и в более чем 1070 организациях, являющихся субъектами электроэнергетики или потребителями электрической энергии.

Информационно-управляющая система автоматизирует процесс оформления и передачи субъекту оперативно-диспетчерского управления результатов расследования причин технологических нарушений, а также автоматизирует формирование отчетов о технологических нарушениях в электроэнергетике, в том числе отчетов о выполнении противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам расследований. ИУС «БАЭ» применяется для анализа причин технологических нарушений на объектах электроэнергетики. Сведения из ИУС «БАЭ» используются в системе сбора информации для оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и оценки технического состояния оборудования объектов электроэнергетики, а также в расчетах показателей аварийности объектов электроэнергетики.