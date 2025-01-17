Евгений Крюков назначен на пост Коммерческого директора Группы компаний Daccord

17 янв. 2025, 14:45
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Источник:
Завод Контактор
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С 10 января 2025 г. Евгений Крюков назначен на пост Коммерческого директора Группы компаний Daccord, объединяющей бывшие активы Группы Legrand в России и Беларуси (ООО «ДАККОР», АО «Контактор» и ООО «ЭБС»).

Евгений обладает обширным опытом в коммерческой сфере в различных отраслях, ранее занимал руководящие позиции в компаниях «3М Россия», SGS, Incab Group. Управляя продажами на территории России и СНГ, Евгений отвечал за финансовый результат компаний, развивал направление по работе с ключевыми клиентами и каналы продаж, формировал стратегию развития с партнёрами, достигая поставленных целей по товарообороту.

В новой должности в Группе Daccord перед Евгением Крюковым стоят задачи по формированию коммерческой стратегии, трансформации бизнеса под выбранную стратегию, укреплению позиций компании на рынке и прибыльному росту объёмов бизнеса.

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"Контактор"
«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ.  
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