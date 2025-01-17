Филиал «Оренбурэнерго» ведет профилактические ремонты оборудования в электрических сетях СНТ

Бригада Оренбургского производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» проводит неотложные работы в трансформаторных пунктах, чтобы предупредить нештатные ситуации в электрических сетях СНТ «Карачи».

Учитывая неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры, специалисты проводят учащенный мониторинг состояния оборудования. За три недели января специалисты 7 раз провели тепловизионное обследование, по результатам которого потребовалось проведение неотложных работ. В итоге бригады устранили нагревы в 7 трансформаторных пунктах, предотвратив повреждение оборудования и длительные перерывы электроснабжения.

В целях безопасности работы в электроустановках проводятся с отключением оборудования. О неотложных ремонтах энергетики предупреждают жителей СНТ.

Электрические сети этого садового товарищества на протяжении многих лет не обслуживались профильными службами, а в последнюю пятилетку эксплуатировались частной компанией ООО «Электросетевая компания». За это время оборудование практически пришло в негодность. Точечные ремонты не могли обеспечить его нормальную работу. Это стало особенно заметным с 2015 года, когда оренбуржцы стали проживать в дачном массиве круглогодично.

С 1 января 2025 года эксплуатация, техническое обслуживание и ремонты объектов электросетей переданы в ведение Оренбургского производственного отделения филиала «Оренбургэнерго».