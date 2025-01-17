Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с руководителями компании «НОВАТЭК - СПГ топливо»

16 января в рамках «Инвестиционного часа» Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с руководством предприятия «НОВАТЭК - СПГ топливо». В ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестпроекта на территории особой экономической зоны «Узловая» по производству сжиженного природного газа (СПГ). Соглашение о реализации проекта было заключено с компанией «НОВАТЭК - СПГ топливо» в 2024 году. Планируется вложение более 8,5 млрд рублей. Будет создано 40 новых рабочих мест.

«Вопросы экологии и стремление к углеродной нейтральности – один из приоритетов Тульской области. Сжиженный природный газ – экологичное и экономичное газомоторное топливо. Использование грузового транспорта на СПГ позволяет сокращать выбросы углекислого газа от 20% до 25% в зависимости от эффективности двигателя и состава топлива. Помимо этого, СПГ – это эффективный энергоресурс для применения в проектах автономной газификации различных предприятий промышленности и сельского хозяйства. Правительство окажет компании необходимую поддержку», – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа уже началось и будет завершено в 2025 году. Ведется устройство фундаментов, проездов, монтаж технологического оборудования, прокладка внутриплощадочных сетей.