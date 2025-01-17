На Камской ГЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года

4 часа назад
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Источник:
ПАО РусГидро
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На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начались работы по замене электросилового оборудования второго блока. Это третий этап масштабного трехлетнего проекта модернизации сети генераторного напряжения станции, который планируется завершить в конце этого года.

Также в 2025 году на станции будет проведен капитальный ремонт трех гидроагрегатов со станционными номерами 6, 7 и 19. Капитальный ремонт гидроагрегата предполагает выполнение типового объема работ для восстановления исправности и полного восстановления ресурса с заменой его базовых частей. На ГА №19 работы будут проводится более полугода при обычном сроке в один месяц. Это связано с тем, что на нем проведут сверхтиповые работы - замену втулок кинематики рабочего колеса. Также работы будут сопровождаться заменой втулки ротора и диска подпятника гидрогенератора.

Летом после прохождения половодья начнется замена систем возбуждения на девяти гидрогенераторах. Строительно-монтажные работы по этому направлению программы закончатся в 2029 году.

В текущем году завершится реконструкция водосливной ГЭС — бетонирование проточной части в пролете № 24. Проведение этих работ повысит надежность и безопасность плотины.

Все работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Ее цель - повышение надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений станции.

В РусГидро принята Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

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