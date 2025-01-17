На Камской ГЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года

На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начались работы по замене электросилового оборудования второго блока. Это третий этап масштабного трехлетнего проекта модернизации сети генераторного напряжения станции, который планируется завершить в конце этого года.

Также в 2025 году на станции будет проведен капитальный ремонт трех гидроагрегатов со станционными номерами 6, 7 и 19. Капитальный ремонт гидроагрегата предполагает выполнение типового объема работ для восстановления исправности и полного восстановления ресурса с заменой его базовых частей. На ГА №19 работы будут проводится более полугода при обычном сроке в один месяц. Это связано с тем, что на нем проведут сверхтиповые работы - замену втулок кинематики рабочего колеса. Также работы будут сопровождаться заменой втулки ротора и диска подпятника гидрогенератора.

Летом после прохождения половодья начнется замена систем возбуждения на девяти гидрогенераторах. Строительно-монтажные работы по этому направлению программы закончатся в 2029 году.

В текущем году завершится реконструкция водосливной ГЭС — бетонирование проточной части в пролете № 24. Проведение этих работ повысит надежность и безопасность плотины.

Все работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Ее цель - повышение надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений станции.

В РусГидро принята Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.