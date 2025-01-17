Приглашаем на вебинар «АО »Контактор« – завод с мировой историей. Актуальный ассортимент и планы по развитию»
5 часов назад
356
Время чтения ≈ 2 минуты
21.01 в 10.00 (мск) состоится вебинар «АО «Контактор» – завод с мировой историей. Актуальный ассортимент и планы по развитию»
Спикер: Юров Константин, Руководитель направления обучения по силовому оборудованию
Темы вебинара:
- Бренд «Контактор»: достижения и стандарты производства;
- Испытательный центр электрооборудования АО «Контактор» – единственный в стране среди производителей, мировой стандарт качества;
- Текущий ассортимент: классическая серия, ретрофит решения, современная серия PRO;
- Технические преимущества и выгоды для проектов;
- Обсудим планы развития на 2025 год.
Данная встреча будет интересна:
- Менеджерам дистрибьюторов;
- Проектным менеджерам;
- Инженерам;
- Техническим и сервисным службам;
- Сборщикам НКУ;
- Проектировщикам;
- Клиентам и всем тем, кому хочется узнать больше о производстве и решениях АО «Контактор».
IEK GROUP в условиях меняющегося рынка — интервью генерального директора компании Андрея Забелина на канале «ПроБизнес»
4 часа назад
337
Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин в эфире программы «Технологии для бизнеса» на телеканале «ПроБизнес» рассказал о ключевых аспектах работы компании, а также о текущем состоянии российского рынка электротехнических изделий. Он отметил, что IEK GROUP успешно адаптировалась к новым условиям после того, как в 2022 году из&nbs...
RUPLASTICA 2025: бизнес-завтрак «Электротранспорт – драйвер инноваций в полимерных компаундах»
5 часов назад
354
На бизнес-завтраке «Электротранспорт – драйвер инноваций в полимерных компаундах», который пройдет в рамках выставки RUPLASTICA 2025, эксперты обсудят актуальные вопросы развития полимеров для электромобилей и механизмы эффективного взаимодействия между производителями электромобилей и переработчиками пластмасс. Автомобилестроение является несомненным драйвером развития для от...
Компания:
Группа ПОЛИПЛАСТИК представит полимерные инновации на выставке «RUPLASTICA 2025»
16 янв. 2025, 15:00
989
С 21 по 24 января 2025 года в ЦВК «Экспоцентр» состоится 27-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «RUPLASTICA 2025». Группа ПОЛИПЛАСТИК станет одним из главных участников мероприятия. Масштабная программа деловых событий, презентаций и встреч с партнерами подготовлена НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Эксперты компании примут участие в деловой програ...
Представители «Пермэнерго» оценили новые продукты «Камского кабеля»
16 янв. 2025, 13:15
608
Производственная площадка «Камского кабеля» приняла делегацию ПАО «Россети Урал» – «Пермэнерго». Основной целью визита стало знакомство с новинками предприятия и технологией производства кабельной продукции, востребованной в электроэнергетике. В ходе круглого стола участники обсудили применение и технические особенности продукции для строительства и мод...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» активно поддерживает мероприятия, проводимые шахматной федерацией Орловской области
16 янв. 2025, 11:45
900
В Шахматно-шашечной спортивной школе при поддержке Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошел блиц-марафон «Друзья федерации шахмат Орловской области». Он стал финальным испытанием для 16 победителей различных шахматных турниров, которые проходили в течении 2024 года в Орловском регионе. - Для меня как президента Шахматной федерации Орловской области успехи Орловщины в этом н...
Компания:
Завод «Спецкабель» проводит семинары по кабельным решениям и электротехнике
16 янв. 2025, 11:30
788
Завод «Спецкабель» приглашает принять участие в специализированных семинарах, посвященных кабельным решениям и инновациям в сфере электротехнических изделий. В программе мероприятий представлен широкий выбор тем, каждая из которых будет интересна различным специалистам отрасли: Обзор продукции производства кабельного завода «Спецкабель». Кабели для систем промышленн...
Открытие нового цеха АО «Кабельный завод »Кавказкабель-ТМ"
16 янв. 2025, 11:15
799
26 декабря завершились пусконаладочные работы и был открыт новый цех АО «Кабельный завод «Кавказкабель-ТМ». Цех оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, благодаря чему удалось создать новые рабочие места в регионе и значительно увеличить объемы переработки сырья и выпуска продукции – до 800 тонн меди ежемесячно. Ассортимент завода включает свыше 50 000 марк...
Компания:
7 января 2025 при поддержке Людиновокабель прошли лыжные гонки
16 янв. 2025, 09:15
803
В городе Людиново 7 января 2025 при поддержке Людиновокабель прошли 24-е лыжные гонки, посвященные памяти тренера-преподавателя В.Г.Дудкина. Территория «Зеленых гор» встретила всех участников красивым пейзажем и отличной лыжной трассой. В традиционном спортивном мероприятии приняло участие более 150 спортсменов из Калужской и Брянской областей. Поздравляем спортсменов и тренеров...
Компания:
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с производством на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок»
15 янв. 2025, 17:30
1115
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил производственное предприятие компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ). Главе региона рассказали о стратегической программе развития производства и социально-ориентирова...
IEK GROUP ― победитель премии «Время инноваций–2024»
15 янв. 2025, 15:45
1132
IEK GROUP удостоена награды за новые решения и передовые технологии. По итогам XIV ежегодной премии «Время инноваций–2024» она признана победителем в номинации «Импортозамещение: компания года» в категории «Энергетика и энергосбережение». Премия вручается с 2011 года за проекты и практики по разработке, развитию и внедрению инноваций в различных сферах....
Компания Гавари Компаундс примет участие в международной выставке Рупластика-2025
15 янв. 2025, 15:30
1202
Компания Гавари Компаундс примет участие в международной выставке пластмасс и каучуков Рупластика-2025, которая состоится с 21 по 24 января 2025 года в ЦВК «Экспоцентр». На стенде компании под номером FOD23 в павильоне ФОРУМ посетители смогут ознакомиться с новыми разработками в области полимерных компаундов. Что ожидает гостей на стенде: Инновационные продукты: Демонстрация н...
Компания:
Российский производитель в шесть раз увеличит мощности по производству шинопровода
15 янв. 2025, 09:45
937
Группа «Терра-Ток» наращивает производственные мощности: на заводе «Баффен Рус», который входит в структуру Группы, установлена новая линия по нанесению изоляции на токопроводящие шины. Это позволит увеличить объем обрабатываемых деталей для шинопровода «Bafen» в шесть раз. Для реализации проекта был построен новый цех площадью 1200 кв. м. За последние два го...
Компания:
EL-Комитет НОПСМ: Планы на 2025 год
15 янв. 2025, 09:30
880
Подводя итоги проделанной работы за прошедший период, EL-Комитет НОПСМ делится своими планами на 2025 год со всеми подписчиками и сторонниками. Основным направлением деятельности комитета останется реализация проектов и инициатив по выявлению и предотвращению распространения кабельного фальсификата, а также борьба с недобросовестными производителями и продавцами подобных изделий. Основными н...
Режкабель подвёл итоги 2024 года
15 янв. 2025, 09:15
951
В конце декабря на Режевском кабельном заводе состоялась торжественная линейка в честь подведения итогов 2024 года. Юбилейный год для Режкабеля стал плодотворным и полным реализации масштабных проектов в различных сферах. Предприятие подошло к началу нового года с отличными результатами в области продаж, производства продукции, а также популяризации бренда завода. Открыл мероприятие генеральный ди...
Компания:
«Камский кабель» подводит итоги 2024 года
14 янв. 2025, 10:30
818
Для «Камского кабеля» прошедший год оказался наполненным важными событиями и достижениями. Компания подводит итоги 2024 года, отмечая значительный прогресс и успехи в своем развитии. Новая продукция. Освоено 6 принципиально новых видов кабельно-проводниковой продукции для атомной и нефтегазовой отраслей, связи и железнодорожного транспорта. Оптимизированы конструкции шахтных ка...
Завод «Энергокабель» подводит итоги 2024 года и награждает сотрудников
14 янв. 2025, 09:30
806
28 декабря на Заводе «Энергокабель» прошло ежегодное новогоднее собрание. В преддверии праздника руководство предприятия подвело итоги работы в 2024 году и рассказало сотрудникам о планах на ближайшую перспективу. Уже традиционно торжественное мероприятие открыл с приветственным словом Председатель Совета директоров Дмитрий Викторович Пташинский. В своем выступлении он поблагодарил...
Компания:
Спецкабель выполнил 15 уникальных спецзаказов в 2024 году
13 янв. 2025, 12:30
1074
В 2024 году московские кабельные заводы, обладающие статусом промышленного комплекса, продемонстрировали впечатляющие результаты, произведя 80 тысяч километров кабелей, причем половину из них изготовил «Спецкабель». Эта информация была озвучена Анатолием Гарбузовым, главой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Кабельный завод «Спецкабель», работающи...
EL-Комитет подводит итоги своей работы за 2024 год
13 янв. 2025, 12:00
1080
Традиционно в начале января EL-Комитет НОПСМ подводит итоги своей работы за прошедший год. В рамках мониторинга качества кабеля было закуплено и отобрано 314 образцов кабельной продукции 52 торговых марок в 61 розничном магазине 15 городов Центрального, Приволжского, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также в 109 интернет-магазинах на ведущих маркетплейсах ОЗОН, Янд...
«Контактор» получил лицензии на конструирование и изготовление оборудования для АЭС
13 янв. 2025, 09:45
1408
АО «Контактор» получил от Ростехнадзор лицензии, предоставляющие право на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок. Среди оборудования, которое попадает под действие лицензий: автоматические и неавтоматические выключатели на номинальные токи до 7300А с номинальным напряжением не выше 1500 В переменного и ...
Компания:
«ЗЭТО»: ТОГФ-110 кВ с азотной изоляцией
13 янв. 2025, 09:15
891
С целью минимизации негативного воздействия на экологию, бережного отношения к природе и снижения эксплуатационных затрат инженеры «ЗЭТО» постоянно трудятся над разработкой нового оборудования, отвечающего современным запросам рынка. Одной из таких разработок стал экологически чистый измерительный трансформатор тока ТОГФ-110 кВ с азотной изоляцией — альтернатива традиционным тран...