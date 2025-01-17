Роман Старовойт провел первое заседание проектного офиса по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В заседании приняли участие представители Минтранса России, Росжелдора, ОАО «РЖД», Правительства Москвы, ООО «ВСМ Две Столицы», ГТЛК, другие участники проекта.

«Согласно плану, активная фаза строительства магистрали должна начаться в этом году, поэтому одна из основных задач – это завершение проектирования и получение заключения Главгосэкспертизы по всем этапам строительства», – сказал Роман Старовойт.

Обсуждались вопросы реализации мероприятий проекта в 2024 году, планы работ на 2025 год. Рассмотрен актуализированный план-график направления проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также статус выкупа и оформления земельных участков.

В конце прошлого года ГТЛК внесла второй аванс на строительство 41 серийного инновационного поезда на 20 млрд рублей. Компания также определена техническим консультантом по строительству двух головных единиц высокоскоростных электропоездов.