Смольный распределил финансирование строительства метро в Петербурге на 2025 год

На три ближайших года Смольный запланировал на строительство новых участков и станций метро 166,8 млрд рублей, из них на 2025 год выделена наименьшая часть – только 31,8 млрд рублей. Обозначена в том числе и стоимость новой ветки метро до «Пулково».

Правительство Петербурга подготовило пообъектный адресный перечень строек (с выделением средств за 2025 год), включая новые участки линий метрополитена.

Так, в Приморском районе на участок Невско-Василеостровской линии от ст. «Беговая» до станции «Каменка» в 2025 году выделены 8,3 млрд рублей. Общая стоимость проекта обозначена как 128 млрд рублей. Актуальный срок строительства — до 2029 года. Сейчас АО «Метрострой Северной Столицы» уже подыскивает подрядчиков для сооружения «стены в грунте» на станциях «Каменка» и «Богатырская».

При этом на участок от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» на 2025 год выделены только 11,5 млн рублей. Его стоимость оценена в 119, 6 млрд рублей. Срок — 2030 год.

Красносельско-Калининская линия в перспективе должна соединить север города в районе железнодорожной станции «Ручьи» с юго-западными территориями (рядом с железнодорожной ст. «Сосновая поляна») через центральные станции «Суворовская», «Каретная» и другие.

Однако в 2025 году на обустройство линии от ст. м. «Казаковская» до «Сосновой Поляны» выделено всего 10 тыс. рублей, при этом недавно Смольный расторг контракт на проектирование этого участка метро.

Впрочем, две новые станции этой ветки уже почти готовы: это «Путиловская» и «Казаковская». Их обещают вести до конца текущего года. Пересадка закреплена со станцией «Кировский завод». На работы по этому участку в 2025 году выделена наибольшая сумма из городской казны – 11,76 млрд рублей.

На отрезок от ст. м. «Путиловская» до «Каретной» предусмотрено 1,8 млрд рублей. В конце 2023 года сообщалось о тестовом старте работы щита на этом участке. Еще миллиард выделен на работы по электродепо «Красносельское». Его строит компания «Бамтоннельстрой-мост» по контракту, который заключен в 2024 году.

По центральному участку Красносельско-Калининской линии – до ст. метро «Суворовская», которая заявлена недалеко от Невской Ратуши, определено более существенное финансирование. Так, на работы по линии от «Каретной» до этой «подземки» предполагается выделить 207 млн рублей. Кстати, NSP писала о локациях, которые должны быть приспособлены под вестибюли метрополитена в центре города в более отдаленном будущем.

Лахтинско-Правобережная линия в перспективе должна протянуться от Лахты через намыв до станции «Гавань» и далее до станции «Горный институт» (эта «подземка» наконец была введена в конце 2024 года»). Потом — до ст. «Театральная» и «Спасская» к действующей «оранжевой» ветке. Из запланированных также предполагается ст. метро «Кудрово».

Вестибюль станции «Театральная», судя по пообъектному перечню, в 2025 году остается почти без финансирования — под эти цели предусмотрены только 10 млн рублей. Напомним, сама станция под землей уже готова (рядом с Мариинским театром). Однако не решен вопрос с местом вестибюля (предварительная стоимость его сооружения оценена в 22,5 млрд рублей).

На участок от ст. «Горный институт» до ст. «Морской фасад» в 2025 году предусмотрены всего лишь 10 тыс. рублей. Аналогичная суммы заложена на участок от ст. «Улица Дыбенко» до «Кудрово». В то время как заявленная стоимость проекта определена в 32 млрд рублей, срок — 2029 год.

Наибольший же объем финансирования в 2025 году получит уже введенная в минувшем декабре часть Лахтинско-Правобережной линии — от «Спасской» до ст. метро «Горный институт»: в бюджете на это предусмотрены 6,9 млрд рублей.

Выделены также значительные средства на уже созданный участок Невско-Василеостровской линии — от «Приморской» до «Беговой», включая станцию «Зенит». Это 818,8 млн рублей (на какие именно работы будут направлены деньги, пока не уточняется). Аналогичная ситуация и по участку Фрунзенско-Приморской линии — от «Международной» до станции «Шушары»: там, например, на стадию разработки рабочей документации обозначено 780 млн рублей.

Любопытно, что в перечне строек появился участок Кировско-Выборгской линии от ст. метро «Проспект Ветеранов» до станции метро «Пулково». Общие затраты на него оценены в 180 млрд рублей, однако в 2025 году предусмотрено выделить только 10 тыс. рублей.

Полностью «пообъектный перечень» строек доступен на сайте официального электронного опубликования. Отметим, что опубликованный документ может быть скорректирован в дальнейшем как по затратам, так и по срокам ввода станций метрополитена.

Анна Нежинская