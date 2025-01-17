Строительство новых энергоблоков Ленинградской АЭС включено в Генсхему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

Правительство Российской Федерации утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в которую включено строительство новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Это решение знаменовало собой важный шаг в обеспечении энергетической безопасности Северо-Западного региона и развитии атомной энергетики России.



В соответствии с утвержденной Генеральной схемой, на площадке Ленинградской АЭС планируется строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Эти современные и безопасные энергоблоки поколения IIII+ позволят существенно увеличить генерирующие мощности региона и заместить выбывающие мощности действующих энергоблоков ЛАЭС с реакторами РБМК-1000.

«Включение новых энергоблоков в Генеральную схему - это стратегически важное решение, которое подтверждает долгосрочные планы развития атомной энергетики в России. Новые энергоблоки обеспечат стабильное и надежное энергоснабжение Северо-Запада, стимулируют экономический рост и создадут новые рабочие места», – отметил директор Владимир Перегуда.

Строительство новых энергоблоков Ленинградской АЭС будет осуществляться с применением передовых технологий и с соблюдением самых строгих норм безопасности. Проект пройдет все необходимые экспертизы, включая экологическую, и будет реализован в тесном взаимодействии с общественностью и органами власти региона.



Напомним, что работы по сооружению блоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС начались в 2022 году. В 2024 году на стройлощадке досрочно выполнены все ключевые события, в их числе: армирование и укладка первого бетона в фундаментную плиту здания реактора энергоблока № 7, бетонирование фундамента здания реактора энергоблока № 7 до отметки 10 тыс. метров, начало армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 8 и другие.



Также введены в эксплуатацию два первоочередных объекта, необходимых для сооружения 7 и 8 энергоблоков Ленинградской АЭС, - это трансформаторная подстанция 110/10 кВ и объединенная насосная станция противопожарного водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения.



Ввод в эксплуатацию новых энергоблоков запланирован на 2030 и 2032 годы соответственно.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Согласно Генсхеме общий прогнозный объём ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2042 года составит 88,477 млн кВт. Суммарная мощность электростанций электроэнергетических систем России к этому сроку достигнет 299,345 млн кВт. В частности, по утвержденной Генсхеме размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года планируется увеличение доли мощностей атомных электростанций в структуре производства электроэнергии в стране с 18,9% в 2023 г. до 24% в 2042 г. Кроме того Президентом поставлена задача к 2045 году увеличить долю атомной выработки в энергобалансе до 25%, что в полной мере отражено в новой генсхеме, утвержденной правительством РФ. В общей сложности до 2042 года запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29,3 ГВт.



Генсхема на горизонте до 2035 сохранила все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа, в частности: 2 энергоблока Курской АЭС-2, 2 энергоблока Смоленской АЭС-2, 2 энергоблока Ленинградской АЭС-2, 1 энергоблок Белоярской АЭС, 1 энергоблок Кольской АЭС-2.



Ленинградская АЭС является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.