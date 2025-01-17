В Минтрансе обсудили вопрос строительства обхода Адлера

час назад
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Источник:
Министерство транспорта Р...
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Министр транспорта Роман Старовойт провел первое заседание экспертного совета по рассмотрению технико-экономических параметров инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры.

«Минтранс и подведомственные организации реализуют крупнейшие в стране инфраструктурные проекты в области транспорта. Такие объекты, как правило, являются уникальными, а решения по ним требуют всестороннего рассмотрения и оценки. По этой причине мы приняли решение о создании экспертного совета при Научно-техническом совете Минтранса для рассмотрения основных технико-экономических решений совместно с экспертным сообществом, – заявил Роман Старовойт.

Министр сообщил, что в ближайшее время наиболее крупными реализуемыми проектами станут объекты в области дорожной и железнодорожной инфраструктуры – высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом и дорожные стройки на юге страны. Основной упор в составе экспертного совета сейчас сделан на специалистах из указанных сфер транспорта. В дальнейшем круг экспертов будет расширяться.

Первое заседание было посвящено проекту строительства обхода Адлера протяженностью 9,8 км. Он будет реализовываться в 5 этапов. Строительство объекта повысит туристический потенциал данного направления, сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны, обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера, а также улучшит экологическую обстановку прибрежной территории. Кроме того, при реализации всех мероприятий, ликвидируются транспортные заторы на подъезде к международному аэропорту Сочи.

В 2023 году начата подготовка территории строительства. Далее предусмотрено строительство автодорожного тоннеля, двух транспортных развязок и разворотного путепровода через федеральную дорогу А-147.

«Автодорожный обход Адлера, несмотря на относительно небольшую протяженность – технически сложный и капиталоемкий проект, поэтому мы будем рассматривать технические решения с участием авторитетных представителей транспортной отрасли», – отметил глава Минтранса России.

О технико-экономических показателях проекта доложил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. В свою очередь, генеральный директор АО «Институт Гипростроймост» Олег Скорик рассказал об основных проектных решениях при строительстве тоннелей и транспортных развязок объекта.

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