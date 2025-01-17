Адыгейский филиала «Россети Кубань» повысил надежность электроснабжения 550 тыс. потребителей

В 2024 году Адыгейский филиал «Россети Кубань» на 106% реализовал годовой план ремонтной программы в рамках подготовки электросетевого оборудования к пиковым нагрузкам. Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в восьми муниципальных образованиях Краснодарского края и Республики Адыгея, в которых проживают порядка 550 тысяч человек.

Специалисты выполнили капитальный ремонт линий электропередачи (ЛЭП) различного уровня напряжения совокупной протяженностью порядка 450 км. На ЛЭП заменили свыше 7,7 тыс. изоляторов, более 600 опор и 90 км провода, восстановили 28 км грозозащитного троса, расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранные зоны линейных объектов на площади свыше 400 га.

Энергетики также отремонтировали 48 высоковольтных подстанций 35-110 кВ и 172 трансформаторных пункта 10/0,4 кВ. На энергообъектах заменили устаревшие комплектующие: выключатели, трансформаторы, разъединители, выполнили комплекс противопожарных мероприятий и обновили диспетчерские наименования.

Высоковольтные и распределительные объекты Адыгейских электрических сетей обеспечивают электроснабжение социальных объектов и потребителей населенных пунктов Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также пригорода Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

Комплекс выполненных технических мероприятий направлен на повышение надежности функционирования высоковольтного и распределительного электросетевого оборудования во время прохождения пиковых нагрузок на энергосистему.