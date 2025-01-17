Антидроновой сеткой защитят 60 многоэтажек в белгородском Шебекине

Первые 10 многоэтажек в городе Шебекино Белгородской области оборудуют антидроновой защитой, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в пятницу.

"Вчера пришли первые 640 рулонов антидроновой сетки, которой мы сейчас начали защищать шебекинские дома. В работе 10 домов. 640 рулонов - это порядка 16-17 домов. В целом, хотел напомнить, что приняли решение защитить таким образом 60 многоквартирных жилых домов Шебекина", - сказал губернатор в видеосообщении в своем телеграм-канале.

Он отметил, что подрядчику перечислили за выполнение работы 18 млн рублей авансом.

"Это первый наш большой опыт. Надеюсь, что он будет удачным, мы постоянно ищем те решения, которые позволят защитить людей, защитить их имущество, их квартиры", - подчеркнул Гладков.

Объекты для защиты сеткой от БПЛА в городе Шебекино были отобраны после анализа, который провели совместно региональные и муниципальные власти при участии силовых структур и Минобороны РФ, поясняет пресс-служба областного правительства на официальном сайте.

Город Шебекино ежедневно подвергается воздушным атакам ВСУ. Всего с начала СВО в Шебекинском округе повреждения от обстрелов и атак дронов получили более 4,8 тыс. частных жилых домов и 9,2 тыс. квартир.

Ранее сообщалось о решении белгородских властей оборудовать 10 многоэтажных домов в Шебекине специальной сеткой для защиты от дронов.