IEK GROUP в условиях меняющегося рынка — интервью генерального директора компании Андрея Забелина на канале «ПроБизнес»

Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин в эфире программы «Технологии для бизнеса» на телеканале «ПроБизнес» рассказал о ключевых аспектах работы компании, а также о текущем состоянии российского рынка электротехнических изделий. Он отметил, что IEK GROUP успешно адаптировалась к новым условиям после того, как в 2022 году из России ушли европейские бренды.

«Страну покинули знаковые компании, появился дефицит высококачественной продукции, в том числе ориентированной на комплексность, ― отметил Андрей Забелин. ― Для нас это стало вызовом, и на данный момент наши усилия сконцентрированы на развитии собственных продуктов, особенно программных».

Существенную часть прибыли IEK GROUP инвестирует в направление R&D. По мнению Андрея Забелина, за исследованиями и разработками будущее: они позволят предложить рынку качественные решения, которые помимо аппаратной части будут включать в себя программное обеспечение.

Первые шаги в этом направлении IEK GROUP сделала задолго до 2022 года. На протяжении 25 лет своей работы она постоянно расширяла сферу деятельности, осваивала новые рынки и увеличивала производство. Итогом стал переход от расширения ассортимента к созданию комплексных решений в сферах электроснабжения и автоматизации, которые уже успешно используются в различных отраслях.

Андрей Забелин рассказал также о ценностях компании, использовании искусственного интеллекта и планах IEK GROUP на ближайшие несколько лет. Подробнее — на канале «ПроБизнес».