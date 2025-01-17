Разработки ученого из Сколтеха помогают ликвидировать разлив мазута

17 янв. 2025, 18:00
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Время чтения ≈ 13 минут
Источник:
наука.рф
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Работы по очистке территории после разлива нефтепродукта в Черном море осложнило то, что мазутная фракция располагается не на поверхности, а в объеме воды и в придонной области. И стандартные методы для устранения нефтяных разливов не были эффективными. Руководитель группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев отправился на место происшествия и буквально из подручных материалов создал приспособления для очистки акватории и пляжей.

«Сети Каляева»

Ученый Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев находится на Черноморском побережье и принимает личное участие в ликвидации разлива мазута. На месте происшествия он с 29 декабря. За время новогодних праздников он разработал уникальную технологию, которая позволяет собирать загрязнение в холодной воде. Изобретение назвали по имени создателя — «сети Каляева».

«Удалось установить, что частицы мазута «прилипают» на полиэтилен и полипропилен. Первое, что я использовал, это укрывные светозатеняющие сети. Материал не представляет опасности для фауны, он похож на ткань, «сети» — условное название. Благодаря своей структуре материал способен к микро- и макросорбции. То есть сеть собирает микрозагрязнения, не видные глазу частицы, тонкие пленки с поверхности и макрозагрязнения, крупные фрагменты. Микрофрагмент, касаясь материала, входит в него, как краска, а макрофрагменты сеть обволакивает, словно медуза, «забирает» внутрь себя. Одна сеть может собрать и 10 крупных разрозненных фрагментов загрязнения и «увязать» их в один. Такие образовавшиеся «островки» загрязнений удобно транспортировать. Мы получаем отклики, что сети используют от Анапы до Севастополя. Сотрудники Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» единовременно используют 2 км сетей для бережной защиты пляжей, также наш материал значительно облегчил спасателям купирование повторного разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"», — рассказывает руководитель группы проектов развития Сколтеха Владимир Каляев.

Оптовая стоимость «сетей Каляева» — около 13 рублей за 1 м². В настоящее время ученый вместе с коллегами работает над технологией, которая позволит без лишних затрат очищать и повторно использовать материал, разрабатывает методы по изменению состава и структуры сети. На практике на загрязненных участках сети нужно менять каждые два часа, чтобы они сами не становились источником загрязнения. Для бережной защиты акватории материал может служить несколько дней. Другое важное направление — оптимизация способов установки этих сетей в воде. Ведутся подготовительные работы для локальной очистки дна при помощи подводных дронов. Сети можно устанавливать в различных конфигурациях: поверхностные боны и лежащие на воде сети, вертикальные, приповерхностные, придонные, траловые, локального сбора со дна и прочие.

Изобретение Каляева можно использовать и для очистки песчаных пляжей после шторма. Для этого нужно будет расстелить сети на свежее загрязнение и сделать по ним «прокатку роликом», в этом случае могут повторно использоваться сети, ранее применявшиеся для очистки моря.

Штаб ученого в Краснодарском крае успел получить название — Конструкторское бюро Владимира Каляева. С момента прибытия сотрудник Сколтеха работает без выходных, отпуск перешел в командировку. Из-за контакта с мазутом начались проблемы со здоровьем.

«Пробы брал за боновым заграждением с открытой части воды и под поверхностью. Пришлось зайти поглубже, когда я завершил процесс, обернулся и понял, что это „поле“ целиком сомкнулось за мной. Я стоял, как связанный: подо мной вода, камни скользкие, ноги опутало и не пускает. Упасть нельзя, субстанция ядовитая. Мне удалось аккуратно „разрезать поле“ и вернуться. В таких условиях сотрудники „Кубань-СПАСА“ работали часами, они — настоящие герои», — делится Владимир Каляев.

 О вредном воздействии мазута на здоровье спасателей и волонтеров сотрудник Сколтеха предупреждал еще в декабре. Владимир Каляев разработал памятки для ликвидаторов разлива мазута. СИЗы должны включать полнолицевые маски или защитные очки и респираторы, минимум класса «А1», маслобензостойкие комбинезоны и перчатки.

«Вибросито Каляева»

Чтобы исключить ручной труд людей по очистке песчаных пляжей от загрязнений, Владимир создал из подручных материалов «вибросито». Конструкция состоит из тележки из супермаркета, бензиновой виброрейки и стальной сети. «Обслуживают» установку три человека. В результате — песок с пляжа не увозят, а «грубая» очистка производится. Сам ученый поясняет, что он создал незатейливое приспособление, чтобы привлечь внимание администрации и промышленных предприятий, которые могли бы предоставить спецтехнику для очистки территорий.

«Промышленные установки, „грохоты“, заменят здесь труд сотен людей. Эта спецтехника используется в горнорудной промышленности: на песчаных карьерах и каменоломнях для того, чтобы фракционировать пески и камни. Один грохот на пляж уже доставили, он в работе, второй установили на площадке временного размещения отходов, и еще несколько на подходе. „Ручная работа“ ликвидаторов с просеивающими устройствами без СИЗ катастрофически опасна для здоровья», — дополняет Владимир Каляев.

Что касается очистки акватории, то ситуацию, по словам ученого, сейчас сложно спрогнозировать, так как загрязнение было подхвачено подводными течениями.

«Нефтепродукт занял нейтральную или отрицательную плавучесть в придонной области. Подводные течения переносят загрязнение. Это проявляется не только в шторм, но и когда частицы мазута прогреваются и всплывают на поверхность. На какие расстояния в итоге распространится мазут — мы не знаем», — резюмирует ученый.

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