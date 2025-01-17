«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 37 тыс. новых потребителей

В 2024 году компания «Россети Кубань» увеличила мощность и подключила к электрическим сетям более 37 тыс. потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Суммарная выданная мощность превысила 770 МВт.

Большинство новых абонентов энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения компания построила и реконструировала трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям «Россети Кубань» традиционно приходится на крупнейшие города: Краснодар, Сочи и Новороссийск, а также их пригород. Это связано с активной жилищной застройкой и развитием промышленных производств, малого и среднего бизнеса, курортных объектов.

Для подключения социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, участниками которых являются «Россети Кубань», энергетики выполнили строительство высоковольтных подстанций, реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии.

Так, по программе «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» энергокомпания обеспечила электроснабжение новой скоростной четырехполосной автомагистрали А-289 протяженностью порядка 130 км. Она обеспечивает дальний транспортный подход к Крымскому мосту в обход Славянска-на-Кубани. Энергетики построили 3 высоковольтных подстанции классом напряжения 35-110 кВ, 119 км линий электропередачи 10-110 кВ. Объекту обеспечена выдача почти 5 МВт мощности.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» многоквартирный дом для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Лазаревском районе города Сочи обеспечен мощностью более 200 кВт. Для технологического присоединения энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА, проложили более 1,8 км кабельных линий электропередачи.

В числе подключенных к сетям новых абонентов – объекты коммунальной инфраструктуры, агропромышленные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, спортивные комплексы, учреждения здравоохранения и образования. Так, электроэнергией обеспечены многие новые социально значимые объекты: 23 школы, 7 детских садов, 2 образовательных центра, лицей, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 14 поликлиник и 6 врачебных амбулаторий.

Всего в 2024 году специалисты «Россети Кубань» приняли свыше 48 тыс. заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 1 896 МВт.