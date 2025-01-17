«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производство слоистого пластика в Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили почти 5 МВт мощности производству декоративного пластика, мебельных комплектующих и интерьерно-отделочных материалов во Всеволожском районе Ленинградской области.

Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ. Для технологического присоединения объекта энергетики оборудовали новый блочный комплектный распределительный пункт 10/0,4 кВ, построили воздушные линии электропередачи 10 кВ с применением надежного и безопасного самонесущего изолированного провода, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

Компания АО «Слотекс» – российский холдинг, специализирующийся на производстве декоративного пластика, мебельных комплектующих и интерьерно-отделочных материалов. Предприятие выпускает декоративные покрытия, столешницы, бумажно-слоистые пластики, фасадные и стеновые панели на основе ДСП, мебельные плиты, герметики, плинтусы, планки, пленки для облицовывания кромок мебельных элементов и другие материалы.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома: на ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».