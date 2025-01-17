«Россети Сибирь» обеспечили выдачу 105 МВт новой мощности для развития Кузбасса

За прошедший год энергетики филиала «Кузбассэнерго – РЭС» присоединили к энергосистеме региона более 2240 новых потребителей, включая физических и юридических лиц. Суммарная мощность присоединения составила 105 МВт. За счет новых потребителей полезный отпуск электроэнергии в Кузбассе увеличился на 2,42% – с 14176 млн кВтч в 2023 году до 14519 млн кВтч в 2024-м.



Благодаря «Россети Сибирь» в отдаленных территориях Кузбасса теперь принимают пациентов 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов, открыты новые детские сады и школы, транспортная инфраструктура обеспечивает контроль и безопасность на автомагистралях, новые котельные согревают города, горит свет в недавно введенных жилых комплексах, строится крупнейший за Уралом музейно-театральный комплекс. Помимо этого, доступ к электрическим сетям получили 1824 новых потребителя – физические лица.



Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Костин подчеркнул важность технологического присоединения социально значимых объектов для региона: «Для нас это приоритетная задача. В текущем году мы проделали огромную работу, готовя Новокузнецкий район к празднованию Дня шахтера. Несмотря на финансовые сложности и дефицит квалифицированных кадров на юге региона, нам удалось мобилизовать ресурсы филиала и в сжатые сроки подключить важные для территории объекты - общеобразовательную школу и котельную в Загорском сельском поселении. В 2025 году присоединение новых потребителей к энергосистеме будем держать на особом контроле».



В новом году энергетикам «Кузбассэнерго – РЭС» предстоит максимально сократить просрочку по льготному техприсоединению, образовавшемуся в результате тарифного недофинансирования прошлых лет. Компенсации в тарифе за уже исполненные договоры льготного техприсоединения отсутствовали с 2018 года. Объем недофинансирования достиг 1,8 млрд рублей. Благодаря регуляторному соглашению между регионом и «Россети Сибирь» в этом году 400 млн рублей будет направлено на технологическое присоединение новых потребителей. Это первый за 6 лет транш, который энергокомпания направит на сокращение договоров технологического присоединения к сетям.