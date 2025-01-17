«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения сельского поселения в Волгоградской области
3 часа назад
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Энергетики «Россети Юг» повысили надёжность и качество электроснабжения жителей поселка Первомайский Среднеахтубинского района Волгоградской области.
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» реконструировали воздушную линию электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4 кВ, обеспечивающую электроэнергией порядка 500 жителей сельского населенного пункта. Энергетики построили участок ЛЭП протяженностью около 650 метров, установили новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ взамен старой, расположенной на окраине поселка.
Модернизация ЛЭП, выполненная в рамках инвестиционной программы филиала, позволит не только обеспечить жителей Первомайского качественным электроснабжением, но и подключить к сетям новых потребителей.
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