«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения сельского поселения в Волгоградской области

В 2024 году специалисты «Россети Ленэнерго» провели на энергооборудовании 5 353 технических мероприятия под напряжением – без отключения потребителей от электроснабжения. Это на 1,7% больше, чем в 2023 году. Работы проводились на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением всех требований безопасности. Наиб...