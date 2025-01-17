Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева разработали способ диагностики аварий на электросетях

Научный коллектив Нижегородского государственного технического университета разработал способ определения места повреждения на воздушной линии электропередачи по замерам токов с двух ее концов. Разработка поможет электросетевым компаниям обеспечить бесперебойность и надежность энергоснабжения. Работа уже несколько лет ведется в рамках Федеральной программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

«Данный способ позволяет точно восстановить сигналы напряжения в условиях отсутствия или потери информации. Способ реализуется в терминале релейной защиты в виде программного алгоритма, что совершенствует его функции. Для этого мы предложили формировать матричное выражение, минимизирующее ошибку расчета расстояния до места повреждения по методу наименьших квадратов. Система по сути хранит в себе информацию о параметрах ЛЭП и электросети и оперативно передает информацию вычислений расстояния до повреждения на основе параметров аварийного режима. Точность определения места повреждения очень важна для эксплуатационного персонала с точки зрения времени поиска: чем точнее оно будет определено аппаратно, тем быстрее будет ликвидировано физически», - рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электрика» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Антон Лоскутов.

Разработчики отмечают, что применение предлагаемого способа является актуальным при повреждениях измерительных цепей хотя бы одного из трансформаторов напряжения, расположенных на подстанциях по концам ВЛЭП. При однофазных коротких замыканиях возможно определение места повреждения на основе одновременного измерения токов нулевой и обратной последовательностей. При этом учитывается только индуктивное сопротивление ВЛЭП и электрической сети.

Среди потенциальных партнеров проекта, как электросетевые компании, так и любые другие компании, у кого есть собственные электрические сети, например, российские железные дороги, компании нефтегазовой отрасли, частные электросетевые компании. На данный момент устройства, для которых разработанный способ будет актуален, уже установлены на двух электросетевых объектах ПАО «Россети» в Нижегородской области и по сути усовершенствуют работу этих терминалов.

Разработанные политехниками терминалы успешно прошли опытно-промышленную эксплуатацию на объектах и были реализованы с применением отечественных вычислителей на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С». В дальнейшем ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева планируют расширить базу партнерства по данному проекту.