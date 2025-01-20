120 км кабеля СКЛОН выпустил «Спецкабель» в 2024 году

В Министерстве промышленности и торговли России анонсировали масштабный проект по созданию более 30 центров развития робототехники к 2030 году. На его реализацию планируется направить свыше 15 млрд рублей, значительную часть которых — порядка 8 млрд рублей — выделят в период с 2025 по 2027 год.

Компания «Спецкабель», следуя современным трендам, активно внедряет инновационные решения. В 2022 году предприятие начало выпуск сверхгибких кабелей для робототехники под брендом СКЛОН. Продукция была успешно представлена на крупнейших международных выставках как в России, так и за границей.

Рост спроса на новую продукцию подтверждается статистическими данными: если в 2023 году было произведено 31 км кабеля СКЛОН, то в 2024 году объем выпуска увеличился до 120 км. Прогнозируется дальнейшее увеличение объемов производства.

Кабели СКЛОН отличаются высокой гибкостью и устойчивостью к многократным перегибам, сохраняя при этом целостность электрической цепи и качество передачи сигнала. Они полностью соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза и находят широкое применение в роботизированных системах, буксируемых кабельных цепях, подвижных частях оборудования и автотранспорте.

Компания «Спецкабель» гордится своим вкладом в развитие отечественной робототехники и уверена, что ее разработки способствуют повышению эффективности и надежности этого процесса.