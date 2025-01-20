Компания LS Cable & System строит первую в Южной Корее подводную кабельную систему высокого напряжения постоянного тока

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По мнению британской компании AEI Cables, ведущего поставщика кабельных изделий, многие из новых требований нового закона о безопасности зданий (Building Safety Act 2022) всё ещё недостаточно понятны тем, кто принимает важные решения в цепочке поставок. Закон, вступивший в силу в октябре 2023 года, устанавливает новые требования для зданий, сопряжённых с повышенным риском, которые, как считается,...