Компания LS Cable & System строит первую в Южной Корее подводную кабельную систему высокого напряжения постоянного тока
Плюс
час назад
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Компания LS Cable & System сообщает об успешном завершении проекта создания первой южнокорейской подводной высоковольтной кабельной системы постоянного тока протяжённостью около 90 километров, которая соединяет материковую часть страны с самым большим островом Чеджу (Jeju Island).
Южнокорейский поставщик кабельных решений подчеркнул, что это важное достижение в развитии национ...
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Интерконнектор LionLink, разрабатываемый в рамках проекта создания морской энергосистемы Nederwiek 3
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Экранированные спиральные шнуры и кабели следующего поколения от компании Philatron Wire and Cable
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Компания Nexans предоставила собору Нотр-Дам-де-Пари 200 км пожаробезопасных кабелей
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09 янв. 2025, 10:45
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Компания Nexans, мировой лидер в области электрификации, объявила, что гордится тем, что сыграла важную роль в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари, 860-летнего средневекового католического собора, который был закрыт в 2019 году после разрушительного пожара. В рамках своего спонсорского соглашения компания Nexans передала собору в дар почти 200 километров огнестойких и пожаробезопасных кабеле...
Расширение производственных мощностей компании Alphagary в Мексике
Плюс
28 дек. 2024, 11:00
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Входящая в корпорацию Orbia Advance Corporation бизнес-группа Alphagary, ведущий поставщик компаундов и добавок, сообщила о значительном расширении своих производственных мощностей на предприятии в г. Альтамира (Altamira) в Мексике. Благодаря этому расширению ежегодный объём производства на этом предприятии увеличится на 15000 тонн. Компания Alphagary специализируется на разработке и производст...
Реализация планов компании Coficab по созданию завода стоимостью 50 миллионов долларов США для выпуска автомобильных кабелей в Египте
Плюс
28 дек. 2024, 09:00
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Египетский министр инвестиций и международной торговли Хассан Эль-Хатиб (Hassan El-Khatib) встретился с Хишамом Эллуми (Hicham Elloumi), председателем совета директоров туниской многонациональной компании Coficab, для того чтобы обсудить ход строительства нового завода компании в египетском городе Десятый Рамадан (the Tenth of Ramadan City), расположенном на пустынной трассе Каир - Исмаилия, в 46...
Компания Yokogawa выпустила систему мониторинга подводных кабелей
Плюс
27 дек. 2024, 09:00
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Основанная в Японии в 1915 году корпорация Yokogawa Electric Corporation - ведущий поставщик решений промышленной автоматизации, испытаний и измерений. В настоящее время корпорация объединяет 113 компании и 17000 сотрудников в 60 странах мира и ведёт свою деятельность в трех основных сферах: промышленная автоматизация и контроль, изготовление контрольно-измерительного оборудования, производство пр...
Крошечные провода, максимальная мощность
Плюс
26 дек. 2024, 09:00
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Для электронных чипов пространство имеет исключительно большое значение: мощная электроника требует всё больше соединений, которые помещаются во всё меньшие пространства. Известные современные технологии достигают пределов физически возможного. Учёные из Института надёжности и микроинтеграции Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM-ASSID) объединились с другими п...
Кабельная шина CAN-Bus для современных систем управления электродвигателями
Плюс
24 дек. 2024, 09:00
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Компания Hradil Spezialkabel GmbH (Германия), специализирующаяся на разработке кабелей, представила экранированный кабель для передачи данных в сетях на базе CAN (Control Area Network), обладающий высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенный для систем управления электродвигателями и систем очистки выхлопных газов 12-цилиндровых дизельных двигателей большой мощности. Кабельная шина...
Компания NKT подписала соглашение о продлении рамочных договоров на поставку высоковольтных кабелей с компанией RTE во Франции
Плюс
23 дек. 2024, 09:00
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Компания RTE, французский оператор систем передачи электроэнергии (TSO), заключила с компанией NKT соглашение о продлении двух рамочных договоров на поставку высоковольтных силовых кабелей с 2026 по 2028 год. Рамочные договоры предусматривают поставку наземных силовых кабелей и арматуры и прокладку и монтаж кабелей на уровнях напряжения 90 кВ, 225 кВ и 400 кВ. Договоры включают твёрдые обязательст...
Решения для ввода устройств в эксплуатацию и обеспечения повышенной кибербезопасности
Плюс
20 дек. 2024, 09:00
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Компания Belden выпустила дополнения к своему комплексу программного обеспечения “Provize“ для планирования, ввода в эксплуатацию и управления сетью: новый брандмауэр Hirschmann, предназначенный для обеспечения сетевой безопасности в промышленных сетях, 4-канальный кабель SMPTE и кабельные вводы, которые позволяют безопасно вводить кабели для современных частотно-регулируемых приводов...
Ускорение и упрощение процесса прокладки и монтажа благодаря использованию пучков оптических кабелей
Плюс
19 дек. 2024, 09:00
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Новая продуктовая линейка объединённых в пучки волоконно-оптических кабелей (bundled fiber trunks) от американской компании Siemon, производителя компонентов сетевой инфраструктуры, разработана с целью упрощения монтажа и прокладки и сокращения времени развёртывания волоконно-оптических сетей. Такое решение обеспечивает экономию времени на развертывание кабельной сети до 50% и одновременную о...
Чилийское регулирующее агентство Subtel получило предложения по проведению исследования подводного волоконно-оптического кабеля в Антарктиде
Плюс
18 дек. 2024, 09:00
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Чилийское агентство SUBTEL (Subsecretaria de Telecomunicaciones) — регулирующий орган в области телекоммуникаций, который отвечает за контроль и надзор за телекоммуникационными услугами в Чили, сообщает о получении четырёх предложений по проведению технико-экономического обоснования проекта прокладки первого подводного волоконно-оптического кабеля между Чили и Антарктидой. Агентство SUBTEL д...
Необходимо больше информации о новом законодательстве в отношении безопасности зданий
Плюс
06 дек. 2024, 09:00
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По мнению британской компании AEI Cables, ведущего поставщика кабельных изделий, многие из новых требований нового закона о безопасности зданий (Building Safety Act 2022) всё ещё недостаточно понятны тем, кто принимает важные решения в цепочке поставок. Закон, вступивший в силу в октябре 2023 года, устанавливает новые требования для зданий, сопряжённых с повышенным риском, которые, как считается,...
Комплексная экранированная кабельная система категории 6А от компании CommScope
Плюс
05 дек. 2024, 09:00
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Компания CommScope (США), специализирующаяся на разработке и производстве компонентов для глобальной сетевой инфраструктуры, представила комплексную экранированную платформу SYSTIMAX GigaSHIELD X10D категории 6A, разработанную для высокоскоростных сетей на основе медных кабелей. Платформа основана на линейке Systimax 2.0 компании CommScope и включает кабели типа F/UTP, F/FTP и S/FTP, а также эк...
Компания Nexans революционизирует кабельную отрасль, интегрируя свою продукцию в информационную модель зданий и объектов инфраструктуры
Плюс
04 дек. 2024, 11:00
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Компания Nexans вступила в партнёрство с глобальным маркетплейсом для строительной индустрии BIMobject и становится первым производителем кабельных изделий, внедряющим свои продукты в информационную модель зданий и объектов инфраструктуры BIM (Building Information Modeling). В рамках этой инициативы кабели и кабельные системы компании Nexans будут внедряться на самой ранней стадии строительны...
Экологически чистые материалы для производства кабельных изделий, предназначенных для эксплуатации в суровых условиях воздействия химических веществ и высокой температуры
Плюс
28 нояб. 2024, 09:00
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Перед многими рынками и отраслями стоит задача создания и модификации продуктов для улучшения устойчивости и экологической безопасности, а также продвижения круговой экономики. Инженеры и консультанты во многих различных секторах экономики изучают и оценивают материалы и методы, способствующие снижению общего углеродного следа, и кабельная отрасль не является исключением. По мере увеличения объёмо...
Новые компаунды от португальского производителя
Плюс
27 нояб. 2024, 09:00
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Специалисты подразделения исследований и разработок компании Cabopol (Португалия) представили инновационные компаунды под брендом R-Sofiplus. Новая серия включает не распространяющие горение композиции на основе полиэтилена для изготовления оболочек силовых кабелей среднего напряжения, содержащие 30% переработанных отходов потребления (PCR). Эта разработка представляет собой полностью готовое реше...
Смазочные материалы для процесса волочения, покрытия и химические вещества для проволочной промышленности
Плюс
26 нояб. 2024, 09:00
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Итальянская компания Pan Chemicals, производящая высокотехнологичные смазочные материалы для процесса волочения, покрытия и химикаты для производства проволоки, присутствует в странах по всему миру, продавая свои продукты напрямую или через свою сеть агентов, дистрибьюторов и дочерние компании: Pan Chemicals Bosphorus в Турции, Pan Chemicals Americas в Мексике. Компания Pan Chemicals постоянно...