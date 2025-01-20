Первый отель с индивидуальными ски-румами построят на курорте «Архыз»

Группа компаний "Самсон" в 2028 году запустит в туристическом комплексе "Лунная поляна" всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии первый отель с индивидуальными ски-румами в номерах, сообщает пресс-служба ГК.

"Отель "Феникс" предложит гостям 215 номеров уровня 4 звезды. Располагаться он будет в самом центре будущего курортного комплекса, на пересечении главных прогулочных улиц, в 200 метрах от канатных станций подъемников "Зеленая планета" и "Лунный экспресс"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инновация - индивидуальный ски-рум в номере. Это помещение для сушки и хранения горнолыжного снаряжения и одежды с эффектом конвекции за счет активного нагрева и постоянной циркуляции воздуха.

Ввод в эксплуатацию первого отеля будущего комплекса планируется в I квартале 2028 года. Объект построят с применением проектного финансирования от банка ДОМ.РФ.

Ранее сообщалось, что банк ДОМ.РФ профинансирует строительство проекта "Лунная поляна-2" на территории ОЭЗ в Архызе на сумму 16 млрд рублей. Соответствующее соглашение было заключено в 2024 году между банком и специализированным застройщиком "Лунная поляна-2", входящим в группу компаний "Самсон". Проект предусматривает строительство гостиниц вместимостью не менее 2,9 тыс. номеров и сопутствующей инфраструктуры в части будущего курорта.

В целом группа компаний "Самсон" планирует до 2036 года инвестировать 30 млрд рублей в развитие курорта "Лунная поляна" на территории ОЭЗ "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

Инвестор построит пятизвездочные отели с системой Ski-in&Ski-out (возможность катания от дверей отеля) с развитой оздоровительной инфраструктурой, гостиничный комплекс категории "4 звезды", виллы, локальный медкластер с центром восстановления для спортсменов, термальные источники и банный комплекс с открытыми бассейнами, искусственное озеро и другие объекты.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работают десятки объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают около 400 отелей, баз отдыха и пансионатов.