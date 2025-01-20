Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
2 часа назад
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония состоялась по итогам переговоров в Кремле, передает корреспондент ТАСС.
Документ должен вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень: он закрепляет их статус как стратегических партнеров. Также в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.
По словам официальных лиц двух стран, соглашение охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
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