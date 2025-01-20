Шесть поселков в Ткуарчалском районе Абхазии остались без света из-за кражи провода
2 часа назад
192
Время чтения ≈ 1 минута
Шесть поселков в Ткурачалском районе остались без электричества, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго". Причиной стало то, что во время веерных отключений неизвестные украли провод протяженностью более 300 метров.
По словам начальника РЭС Тимура Гогуа, энергетики установят новый провод взамен украденного, для этого "Черноморэнерго" закупит все необходимое и доставит из Сухума.
Без света остались поселки Акармара, Хухун, Харчилава, Джантуха, Пятая шахта и Поляна. Многие жители обогревают дома дровяными печами, но тем, у кого их нет, без света приходится непросто. Гогуа добавил, что среди них немало детей и стариков.
"Черноморэнерго" уже подало заявления в правоохранительные органы, сейчас злоумышленников разыскивают.
Около 10 тыс. жителей Псковской области остаются без электричества из-за циклона
13 янв. 2025, 18:00
3634
Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение более 70 населенных пунктов в Псковской области, нарушенное из-за циклона "Чарли" с сильным снегопадом, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "К настоящему времени энергетикам удалось восстановить энергообеспечение 71 населенного пункта. Без электричества остается порядка 10 тысяч человек. Больше всего отключений в Плюсск...
Крымские энергетики устранили последствия непогоды в Белогорском районе
13 янв. 2025, 16:45
3350
13 января 2025 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в г. Белогорске, а также в ряде населенных пунктов Белогорского района ликвидировали нарушения энергоснабжения, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Обильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололед и шквалистый ветер с порывами до 18 м/с стали причиной временных перебоев в подаче электроэнергии. Энергетики прове...
Энергетики «Россети Волга» ликвидировали последствия шторма в Самарской области
10 янв. 2025, 14:45
5019
Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь, и сильный шквалистый ветер с порывами до 20 м/с привели к локальным нарушениям электроснабжения в Шенталинском, Клявлинском, Сергиевском, Камышлинском и Кинель-Черкасском районах Самарской области. В настоящее время работы по восстановлению подачи электроэнергии завершены. Энергетики точечно отрабатывают индивидуальные заявки потребителей. За работой эн...
Нарушенное при атаках БПЛА электроснабжение восстановлено в белгородских селах
09 янв. 2025, 18:00
3846
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в населенных пунктах области, нарушенного в результате атак украинских беспилотников в среду. "Аварийными службами восстановлено электроснабжение на одной из улиц в поселке Разумное и в двух домах в селе Крутой Лог (Белгородского района - ИФ)", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг...
«Россети Северный Кавказ» пресекли в Карачаево-Черкесии майнинг-хищение электроэнергии на 75 млн рублей
20 дек. 2024, 17:00
7619
Специалисты блока безопасности «Россети Северный Кавказ» и филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» совместно с правоохранительными органами выявили факт неучтенного потребления электроэнергии крупной майнинговой фермой. 198 устройств для добычи криптовалюты были установлены в складском помещении на частной территории в окрестностях села Чапаевское Прикубанского района. Скрыто...
В тюменской новостройке сразу в двух подъездах загорелись электрощитовые
17 дек. 2024, 13:00
7227
В многоэтажном доме ЖК «Колумб» в Тюмени произошел пожар. Утром 17 декабря в одном из подъездов на Первооткрывателей загорелись электрощитовые с 3 по 11 этажи. Спасатели МЧС эвакуировали и вывели порядка трех десятков человек. Открытый огонь ликвидировали. — Следом загорелись электрощитовые со 2 по 6 этажи во втором подъезде. Жильцов эвакуируют. Один ребенок госп...
Энергоснабжение потребителей в Барнауле восстановлено
12 дек. 2024, 17:45
6401
Энергетики восстановили электроснабжение всех бытовых потребителей и социальных объектов Барнаула, нарушенное в результате крупного пожара на складе стройматериалов, сообщает пресс-служба мэрии города. "Энергетики провели работы по переводу питания и исключения участка линии электропередачи, находящегося в зоне пожара. Электроснабжение жителей Барнаула восстановлено", - сказано в со...
Более 60 тысяч человек остались без света из-за крупного пожара в Барнауле
12 дек. 2024, 16:45
6289
Энергоснабжение части Барнаула ограничено из-за отключения ЛЭП в связи с крупным пожаром на складе стройматериалов, без света остались около 62 тысяч жителей, сообщает пресс-служба мэрии города. На состоявшемся в мэрии совещании заместитель главы администрации города по обеспечению безопасности населения и информации Игорь Лисин сообщил, что под ограничение попали 8 больниц (переведены на резер...
Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС отключен от сети автоматикой
10 дек. 2024, 18:00
6668
Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС отключен от сети действием автоматики, сообщила пресс-служба атомной станции. "10 декабря 2024 года в 10:50 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") остановлен действием автоматики в штатном режиме. Отключение энергоблока №5 от сети было произведено в без...
Хищение средств у «Россети Центр» в Тверской области привело к отключениям электроэнергии
06 дек. 2024, 16:15
8934
ПАО «Россети Центр» нанесён ущерб в размере около 70 млн рублей из-за ложных отчётов о прочистке просек ЛЭП. В результате противоправных действий в Тверской области происходили массовые аварийные отключения энергии, сообщили ТАСС сотрудники правоохранительных органов. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников калужского ООО «Стройпром» и филиала «Ро...
«Россети Северный Кавказ» пресекли в Кабардино-Балкарии майнинг-хищение электроэнергии на 1,4 млн рублей
06 дек. 2024, 12:45
7042
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» пресекли в селении Урвань Урванского района майнинг-хищение электроэнергии. В ходе совместных контрольных мероприятий с правоохранительными органами энергетики обнаружили в одном из домовладений садоводческого товарищества подключение к электрической сети в обход прибора учета. При осмотре рабочая груп...
Авария на Благовещенской ТЭЦ: отключения энергии продолжатся
04 дек. 2024, 12:15
7747
Авария произошла на паропроводе редукционно-охладительной установки Благовещенской ТЭЦ. Подача тепла восстановлена, но отключения электроэнергии продолжатся, сообщает пресс-служба правительства Приамурья. Энергетики зафиксировали сбой в работе оборудования 4 декабря в 05:57 (3 декабря в 23:57 мск). В министерстве ЖКХ Амурской области указали, что вышел из строя паропровод редукционно-охладитель...
Около 750 специалистов восстанавливают энергоснабжение в Тверской области
28 нояб. 2024, 18:00
8567
Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в отдельных населенных пунктах Тверской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в четверг. "В мероприятиях задействованы сотрудники Россетей и АО "Тверьгорэлектро", представители регионального МЧС, Минэнерго, Минлеса, Минприроды, сотрудники охотохозяйств и лесопользователи - всего 249 бригад в составе пор...
«Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами выявили незаконную майнинговую ферму в Махачкале
25 нояб. 2024, 12:30
8853
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале. В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружили и изъяли 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии....
«Россети» ликвидируют последствия экстремальной непогоды в европейской части России
22 нояб. 2024, 12:00
9353
Группа «Россети» восстанавливает электроснабжение потребителей в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральном округах, нарушенное в результате прохождения циклона «Квитерия» 21-22 ноября. Об этом сообщил заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов в ходе специального штаба сетевого комплекса. В 21 регионе...
«Россети Северный Кавказ» совместно с силовиками выявили незаконную криптоферму в Дагестане
18 нояб. 2024, 18:00
10126
Сотрудники филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» совместно с представителями правоохранительных органов провели рейд по выявлению майнинг-ферм на территории Кизилюртовского района Дагестана. В ходе проверок в населенном пункте Султанянгиюрт на территории СНТ «Сулак» была обнаружена криптоферма с 177 аппаратами для майнинга криптовалюты. Исходя из...
Более 10 тысяч человек остались без света в Крыму из-за технологического нарушения на сетях
18 нояб. 2024, 13:45
9928
Свыше 10 тысяч человек остались без света на западе, севере и востоке Крыма из-за технологических нарушений в сетях госпредприятия "Крымэнерго", сообщил в понедельник первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. "Обесточено: 50 ТП, 4777 точек поставок (10387 человек)", - написал Воронкин в своем телеграм-канале. Без света частично осталась Евп...
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» совместно с представителями полиции пресекли в Кунгурском муниципальном округе деятельность незаконных майнеров
18 нояб. 2024, 12:15
9976
В ходе рейдового мероприятия в одном из населенных пунктов Кунгурского муниципального округа энергетики «Пермэнерго» обратили внимание на подозрительный объект. Окружённая забором территория охранялась двумя агрессивными среднеазиатскими овчарками. В отдалении от жилого дома находилась бытовка. В торцовой стене хозяйственной постройки были размещены пять вентиляторов. С противополож...
Майнинг-хищение электроэнергии на 85 млн рублей пресекли «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии
15 нояб. 2024, 13:00
11017
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» пресекли крупное майнинг-хищение электроэнергии. В последние месяцы энергетики фиксировали резко возросший уровень потребления энергоресурса в центральной части города Назрани: рабочие группы на постоянной основе проводили комплексный аудит участка. 30 октября в ходе совместного рейда специалисты Назр...
«Мособлэнерго» выявило деятельность незаконной майнинговой фермы в Подмосковье
07 нояб. 2024, 17:15
11660
Специалисты департамента безопасности «Мособлэнерго» совместно с правоохранительными органами выявили факт незаконного подключения к сетям компании с целью обеспечения работы оборудования майнинговой фермы. В ходе проверки узла учета электроэнергии, проводимой работниками «Мособлэнерго» с привлечением правоохранительных органов на территории г.&n...