Шесть поселков в Ткуарчалском районе Абхазии остались без света из-за кражи провода

Шесть поселков в Ткурачалском районе остались без электричества, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго". Причиной стало то, что во время веерных отключений неизвестные украли провод протяженностью более 300 метров.

По словам начальника РЭС Тимура Гогуа, энергетики установят новый провод взамен украденного, для этого "Черноморэнерго" закупит все необходимое и доставит из Сухума.

Без света остались поселки Акармара, Хухун, Харчилава, Джантуха, Пятая шахта и Поляна. Многие жители обогревают дома дровяными печами, но тем, у кого их нет, без света приходится непросто. Гогуа добавил, что среди них немало детей и стариков.

"Черноморэнерго" уже подало заявления в правоохранительные органы, сейчас злоумышленников разыскивают.