В декабре работники предприятий ХКА подали 382 предложения через «Фабрику идей»

Через «Фабрику идей» в декабре работники предприятий подали 382 предложения, 344 было реализовано.

На кольчугинском предприятии самым идейным оказался опрессовщик цеха Сергей Данилов, а на томском – инженер-конструктор 2 категории Евгений Зиновьев. Коллеги подали в сумме 30 идей.

В Кольчугино опрессовщик цеха Леонид Люднев предложил изменить конструкцию съемника для замены технологического инструмента на линии изолирования кабеля. Съемник имел короткие ручки, что делало процесс замены инструмента трудоемким: рабочему было неудобно крутить его. Леонид предложил на 50 мм увеличить длину ручек, а также удлинить тело съемника, чтобы отодвинуть зону рук от горячего механизма линии. В течение смены работники ремонтно-эксплуатационного управления модернизировали съемник – процесс замены инструмента стал более безопасным и удобным.

В топ тем декабря на предприятиях вышли:

снижение основных потерь;

улучшение условий труда;

повышение безопасности.

«Фабрика идей» – инструмент Бизнес-системы, который помогает быстро воплощать в жизнь простые и полезные идеи работников. Благодаря «Фабрике идей» каждый может сделать свою ежедневную работу чуть проще, удобнее и эффективнее.