Группа ПОЛИПЛАСТИК проводит вебинар по применению ЗРА в трубопроводах различного назначения

Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин в эфире программы «Технологии для бизнеса» на телеканале «ПроБизнес» рассказал о ключевых аспектах работы компании, а также о текущем состоянии российского рынка электротехнических изделий. Он отметил, что IEK GROUP успешно адаптировалась к новым условиям после того, как в 2022 году из&nbs...