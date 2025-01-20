Приз за участие в отборочном туре «Чемпионата электриков IEK – 2025» — проходи онлайн-этап и забирай подарок!

Хочешь продемонстрировать своё мастерство в электромонтаже? Тогда регистрируйся и проходи онлайн-этап «Чемпионата электриков IEK — 2025»! Задание этапа можно выполнить в любое время до 10 мая 2025 года.

Все участники отборочного тура получают один подарок на выбор:

При регистрации выбери лигу, в которой хочешь участвовать — «Профессионалы» или «Юниоры». Онлайн-этап в обеих лигах включает в себя два блока заданий:

Тестирование. 10 вопросов, подготовленных экспертами МЭИ — образовательного партнера Чемпионата. Тест можно пройти только один раз!

10 вопросов, подготовленных экспертами МЭИ — образовательного партнера Чемпионата. Тест можно пройти только один раз! Практическое задание. Сборка щита НКУ. Мы принимаем и оцениваем ваши отчетные фотографии.

Важно: не забудьте указать свой почтовый адрес и телефон. Подарки за выполнение двух заданий будут отправлены курьерской доставкой.

Что дальше?

За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые определяют ваше место в общем рейтинге. 10 лучших участников от лиги «Профессионалы» и 4 лучших конкурсанта от лиги «Юниоры» от каждого региона отправятся в полуфинал в выбранном городе.

Не упустите свой шанс проявить себя и получить полезные подарки! Удачи в соревновании!

Подробнее о «Чемпионате электриков IEK — 2025» — на сайте.