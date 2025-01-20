Хабаровские электрические сети в 2024 году подключили к электроснабжению более 2000 объектов

Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) за прошлый год подключили к электроснабжению более 2000 объектов на территории Хабаровского края, суммарной мощностью более 54,5 МВт электрической энергии.

Филиал активно работает над улучшением и расширением электросетевой инфраструктуры в крае. В 2024 году специалисты зафиксировали рекордное число заявок на технологическое присоединение - 4797, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о высоком спросе на электроэнергию в регионе.

Среди подключенных объектов не только жилые дома, но и важные социальные учреждения. В прошедшем году электроэнергией были обеспечены фельдшерско-акушерские пункты в нескольких районах края, а также модульные отделения почтовой связи в отдаленных селах.

В числе крупных проектов филиала – сотрудничество с застройщиками Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в селе Бычиха и многоквартирных домов в районе Ореховая сопка. Также компания прорабатывает варианты подключения к электросетям строящегося жилого микрорайона в городе Хабаровск и объектов Большого Уссурийского острова.

На 2025 год инвестиционная программа компании предусматривает около 700 миллионов рублей на реализацию проектов по технологическому присоединению в Хабаровском крае что обеспечит стабильное развитие инфраструктуры и удовлетворение растущих потребностей региона в электроэнергии.