Город выделил более 20 гектаров земли в ЗАО для строительства объектов в рамках МаИП

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) инвесторы и застройщик получили в аренду 11 земельных участков общей площадью свыше 20 гектаров на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать городскую инфраструктуру, а также создавать рабочие места в разных районах столицы. В Западном административном округе в 2024 году инвесторам и застройщику предоставлено 21,5 гектара земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов. Общая площадь возводимой недвижимости превысит 335 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Масштабный инвестиционный проект — это инструмент, который способствует развитию городской инфраструктуры, а также позволяет создавать рабочие места на новых и расширяющихся производствах, в общественно-деловых комплексах.

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина столица уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных производств и активно привлекает инвесторов в сектор промышленности. Для строительства новых заводов на западе Москвы в 2024-м город предоставил два земельных участка общей площадью около 12 гектаров по льготной ставке один рубль в год. В рамках реализации МаИП в Очаково-Матвеевском появятся предприятия по выпуску комплектующих для коммунальной техники, строительных материалов и производственно-логистический комплекс. Там организуют около двух тысяч новых рабочих мест», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для реализации МаИП город предоставляет земельные участки в аренду на пять лет. По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, для строительства социально значимых объектов инвесторам выделено почти 6,5 гектара. Например, на участке площадью 1,2 гектара в Солнцеве вблизи нового жилого комплекса появится детский сад на 350 мест.

Свыше 2,8 гектара предоставлено в Раменках для возведения многофункционального медицинского комплекса площадью 75 тысяч квадратных метров. В нем будут диагностические подразделения, стационар с операционной и реанимационным отделением, дневной стационар и служба помощи на дому. Будут созданы дополнительные рабочие места для профильных специалистов.

Договоры аренды земельных участков заключили с инвесторами на пять лет. За это время предприниматели должны завершить строительство.