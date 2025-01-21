На Владивостокской ТЭЦ-2 ведется масштабная реконструкция береговой насосной станции

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Источник:
АО Дальневосточная генери...
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На Владивостокской ТЭЦ-2 АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) ведется масштабная реконструкция и капитальный ремонт береговой насосной станции, предусматривающие замену большого объема энергетического оборудования.

Береговая территория относится к объекту энергопредприятия - морскому водозаборному ковшу с береговой насосной станцией. Она работает на участке гидротехнических сооружений и расположена на берегу бухты Сухопутная Уссурийского залива. Подача морской воды осуществляется по трем железобетонным тоннелям протяженностью по 900 метров каждый, которые соединяют ТЭЦ с береговым участком. Морская вода подается на необходимые технологические нужды – охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин. Пропускная способность гидротехнического оборудования напрямую связана с функционированием предприятия.

Масштабная реконструкция береговой насосной станции стартовала в 2024 году и продлится до 2026 года. Работы выполняют специалисты подрядной организации - АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

«В настоящее время проводится основной этап, обоснованный сезонными факторами. Такие глобальные масштабы реконструкции береговой насосной возможны только в зимнее время, при низкой температуре морской воды, ее меньшем расходе для охлаждения оборудования. Это позволяет без рисков отключить один из водоводов для замены его участков, при этом продолжая обеспечивать потребителей тепловой и электрической энергией от ВТЭЦ-2 в полном объеме», – сообщает директор Владивостокской ТЭЦ-2 Сергей Трубецкий.

На береговой насосной станции уже выполнили замену одной из четырех вращающихся сеток циркуляционного насоса №1, предназначенную для сбора мусора и водорослей с акватории залива. Также заменили участок напорного трубопровода диаметром 1600 мм, общей протяженностью 200 м.   Кардинально меняется внешний облик береговой насосной станции – строители обновляют фасад зданий. Кроме того, на территории ВТЭЦ-2 заменили участок пристанционного напорного циркуляционного водовода протяженностью 120 метров, пролегающего вдоль здания ТЭЦ.

В 2025 году замена оборудования поэтапно продолжится. В настоящее время в реконструкции находится еще один протяженный участок водовода. Для его обновления будет применяться новая для ВТЭЦ-2 технология – установка полимерного рукава.

«Новый метод позволяет вставлять в трубопровод так называемый «чулок» из пластика, который под воздействием нагреваемой среды увеличивается в размерах и принимает форму трубы, которая выступает в качестве футляра. При этом земляные работы практически не требуются», - сообщает Сергей Трубецкий.

Кульминацией реконструкции береговой насосной станции станет полная замена четырех циркуляционных насосов производительностью 12,3 тысяч м³/ч на насосы повышенной производительности - 16,5 тысяч м³/ч. Первый насос (№4) планируется установить к окончанию отопительного периода 2024-2025 годов. В целях обеспечения электроснабжения нового оборудования от берега до ВТЭЦ-2 прокладываются кабельные линии повышенной надежности. Циркуляционные насосы будут оснащены устройством планового пуска, которое позволит уменьшить нагрузки на оборудование во время пусковых операций.

Кроме того, на береговой насосной станции запланирован капитальный ремонт, предусматривающий замену всего вспомогательного оборудования. Завершение этих работ запланировано в декабре 2025 года.

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