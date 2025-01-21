Свыше 14 млрд руб. выделят в 2025 году на ремонт дорог в Нижегородской области

21 янв. 2025, 15:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Более 540 км автомобильных дорог планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2025 году в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

"На ремонт дорог Нижегородской области в 2025 году по программе "Дорожное хозяйство" направят более 14 млрд рублей, из них 9,2 млрд рублей - средства регионального дорожного фонда, 4,8 млрд рублей - федеральные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все контракты на выполнение работ уже заключены.

В минувшем году за счет средств областного дорфонда и при поддержке из федерального бюджета привели к нормативу 444 км участков региональных дорог, за счет субсидий муниципальным образованиям отремонтировано около 150 км местных автодорог.

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