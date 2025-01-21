В Истре появится гостиничный комплекс при поддержке региона

Компания «Никитский берег» построит в Истре гостиничный комплекс с круглогодичным предоставлением услуг оздоровления и отдыха, рассчитанный почти на 300 номеров. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области выделило субсидию, в рамках которой компания смогла компенсировать затраты на инженерную инфраструктуру и уплату процентов по кредиту на строительство гостиницы.

«Компания «Никитский берег» намерена построить в подмосковной Истре гостиничный комплекс с общим объемом инвестиций в 8,3 млрд рублей. Ожидается, что будет создано 250 рабочих мест. Для обеспечения комплекса инженерной инфраструктурой, включая электроснабжение и водозаборные сооружения, компания получила субсидию на возмещение затрат в размере 70 млн рублей. Также была выделена субсидия в размере около 17 млн рублей на уплату процентов по кредиту, полученному на строительство гостиницы. Завершение строительства комплекса запланировано на 2027 год», — сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, при строительстве гостиниц предприниматели могут воспользоваться такими мерами поддержки, как субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры или затрат на уплату процентов по кредиту, а также получить землю без торгов. Кроме того, бизнесу доступны федеральные меры поддержки, в том числе программы льготного кредитования.

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