В Ростовской области появится новая автомобильная дорога

Строительство автомобильных дорог запланировали в п. Целина Целинского района, Ростовской области, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимают до 28 января. Проектом предусмотрено строительство дорог ул. Красная протяженностью 627 м, ул. Полевая 604 м, ул. Листопадная 580 м, ул. Южная 516 м, ул. Лазоревая 437,5 м. Также, на дорогах выполнят устройство уличного освещения и устройство тротуаров автомобильных дорог. В местах устройства пешеходных переходов предусмотрена укладка тактильной плитки, на переходах дорожная разметка и установка дорожных знаков. Дата окончания выполнения работ запланирована на 15 октября 2025 года. Строительство дорог обойдется местному бюджету в 153 млн рублей.