В Ростовской области появится новая автомобильная дорога
21 янв. 2025, 13:15
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Строительство автомобильных дорог запланировали в п. Целина Целинского района, Ростовской области, сообщает RosTender.info.
Заявки на участие в тендере принимают до 28 января. Проектом предусмотрено строительство дорог ул. Красная протяженностью 627 м, ул. Полевая 604 м, ул. Листопадная 580 м, ул. Южная 516 м, ул. Лазоревая 437,5 м. Также, на дорогах выполнят устройство уличного освещения и устройство тротуаров автомобильных дорог. В местах устройства пешеходных переходов предусмотрена укладка тактильной плитки, на переходах дорожная разметка и установка дорожных знаков. Дата окончания выполнения работ запланирована на 15 октября 2025 года. Строительство дорог обойдется местному бюджету в 153 млн рублей.
РЖД и Желдорреммаш заключили 10-летний контракт на ремонт локомотивов
21 янв. 2025, 14:45
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ОАО «РЖД» и АО «Желдорреммаш» подписали договор на обслуживание тягового подвижного состава на период с 2025 по 2034 годы. Это первый контракт, заключенный между сторонами на столь продолжительный период. Документ гарантирует РЖД своевременное получение исправного тягового подвижного состава, а Желдорреммашу – прогнозируемый объем работ и производственную загрузку...
Новый оздоровительный комплекс в Шлиссельбурге построят за 560 млн рублей
21 янв. 2025, 11:15
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Власти Ленинградской области намерены направить из регионального бюджета 560 млн рублей на строительство нового оздоровительного комплекса с двумя бассейнами и тренажерным залом в Шлиссельбурге. Соответствующий контракт заключила администрация Кировского района региона. Работы будут выполнены по программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». По словам зам...
ТМХ завершил поставку газопоршневых двигатель-генераторов 1-9ГМГ для Южных электрических сетей Камчатки
20 янв. 2025, 17:00
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Коломенский завод ТМХ (КЗ, входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») направил для модернизации энергокомплекса Южных электрических сетей Камчатки (ЮЭСК, входит в состав группы «РусГидро») четвертый и последний в рамках действующего соглашения газопоршневой двигатель-генератор 1-9ГМГ. Договор на поставку трех двигатель-генераторов был подписан сторонами...
В Иркутской области проведут реконструкцию причальных сооружений
14 янв. 2025, 15:15
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Выполнение работ по реконструкции причальных сооружений для паромной переправы запланировали в пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе Иркутской области (береговая часть), сообщает RosTender.info. Исполнителя определят при помощи тендера. Направить предложение можно до 24 января. Причальные сооружения являются частью паромной переправы на автомобильной дороге Баяндай -...
На территории индустриального парка Нефтеюганский проведут капитальный ремонт
14 янв. 2025, 13:15
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Капитальный ремонт производственного корпуса №3 проведут на территории индустриального парка Нефтеюганский, сообщает RosTender.info. Подрядную организацию определят при помощи тендера. Направить заявку на участие можно до 30 января. На территории парка расположены производственно-складские, административно-бытовые помещения и открытая территория. Ремонтом предусмотрены архитектурно строитель...
Заключен контракт на реконструкцию путепровода на трассе А-146 под Крымском
10 янв. 2025, 17:00
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Под Крымском в Краснодарском крае реконструируют сложный путепровод через железнодорожные пути на 113-м км федеральной трассы А-146 «Краснодар - Верхнебаканский». ФКУ «Черноморье» заключило контракт с подрядной организацией, которая выполнит работы на объекте. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба ФКУ. Путепровод был построен в 1965 году, сегодня он уже не...
Контракт на постройку буксира проекта NE060 для «Росморпорта» получил Судостроительный завод имени Бутомы
10 янв. 2025, 13:00
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Контракт на выполнение работ по строительству буксира ледового класса Arc6 для ФГУП "Росморпорт" будет заключен с АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (входит в контур управления Судостроительной корпорации "Ак Барс"). Это следует из опубликованного 9 января 2025 года протокола закупочной процедуры. Согласно данным Единой информационной системы в сфере зак...
Власти начали фильтровать сбор данных о госзакупках
10 янв. 2025, 11:45
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С 1 января 2025 г. власти ограничили автоматический сбор данных о госзакупках. Уведомление об изменении порядка получения соответствующих сведений юридическими и физическими лицами появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС). Речь идет об информации и документах в машиночитаемом виде, т. е. в формате, позволяющем анализировать данные с помощью программного обеспечения без необходимости...
На реконструкцию вестибюля «Парка Победы» потратят 3,2 млрд рублей
09 янв. 2025, 13:30
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В Петербурге открыт тендер на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы» рядом с Московским проспектом. Реконструкцию вестибюля станции метрополитена «Парк Победы» необходимо завершить до 16 августа 2027 года. Профинансирует работы ГУП «Петербургский метрополитен». Как следует из документов, после ремонта общая площадь вестибюля «подз...
«Известия»: на сайте госзакупок могут появиться данные о международных контрактах
09 янв. 2025, 12:00
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Информация о контрактах от международных финансовых организаций, прежде всего от Нового банка развития БРИКС (НБР), может появиться на российском сайте госзакупок, сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития. Ведомство сейчас занимается подготовкой изменений, которые позволят публиковать в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) данные о тендерах, проводи...
Правительство области и «Омскэлектро» подписали соглашение о поддержке инвестпроектов
27 дек. 2024, 16:45
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Правительство Омской области и Агентство развития и инвестиций продолжают работу над повышением инвестиционной привлекательности региона: теперь инвесторам доступно право приоритета в технологическом подключении инвестиционных проектов — об этом позаботятся специалисты «Омскэлектро». Новые возможности для инвесторов стали доступны благодаря подписанию трехстороннего соглашения...
«Росэлектроника» поставит МЧС мобильные узлы связи и комплексы информирования населения
24 дек. 2024, 16:45
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Рязанский радиозавод холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех заключил контракт на поставку мобильных узлов связи и комплексов информирования населения для МЧС России. В рамках технического переоснащения территориальные органы и учреждения МЧС России в течение двух лет получат 28 новых машин. Мобильный узел связи для работы в условиях ч...
В Липецкой области построят ледовый дворец за 674 млн рублей
24 дек. 2024, 13:45
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В Липецкой области проведут строительство ледового дворца в г. Лебедянь, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере принимают до 10 января. Планируемая общая площадь здания ледового дворца 3751 кв. м, мощностью 50 человек в час. Здание катка решено двумя объёмами - спортивный зал с ледовым полем и блок административно-бытовых помещений. Крытый каток предназначен для проведения учебно-...
«Росатом Возобновляемая энергия» и правительство Кыргызской Республики подписали инвестсоглашение
23 дек. 2024, 17:45
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АО «Росатом Возобновляемая энергия» (предприятие госкорпорации «Росатом») и кабинет министров Кыргызской Республики заключили инвестиционное соглашение, которое предусматривает сотрудничество в сфере ветроэнергетики. Документ подписали министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий...
АЭХК выполнил запланированные госконтракты по ликвидации ядерного наследия
20 дек. 2024, 15:45
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Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в 2024 году выполнил запланированный объем работ по выводу из эксплуатации зданий, в которых ранее располагались бывшие ядерные производства предприятия. Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 20...
КЭАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с ЛЭТИ и ЮЗГУ в составе Электротехнического кластера Курской области
16 дек. 2024, 15:15
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В рамках сотрудничества руководство Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ посетило производственную площадку КЭАЗ, как ключевого резидента кластера, который создан по решению Минпромторга России в этом году. Специалисты отметили высокий потенциал компании и уровень автоматизации производства. Прямо сейчас на предприятии монтируют новую линию калибровк...
Компания:
Подписан договор генерального подряда на строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург
10 дек. 2024, 17:45
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10 декабря в Министерстве транспорта подписан договор генерального подряда на строительство основного концессионного участка первой в России выделенной высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В церемонии под...
На строительство продолжения Планерной улицы в Приморском районе Петербурга потратят 1,5 млрд рублей
10 дек. 2024, 12:00
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Смольный закрыл три тендера на выбор подрядчика для строительство нового участка Планерной улицы – от Глухарской улицы до реки Каменки. Все контракты заключили с ООО «Кит». В рамках первого контракта на сумму 495,3 млн рублей дорожники проведут земляные работы и обустроят наружные сети. Сумма второго составит 499,7 млн рублей: необходимо будет обустроить подпорную ст...
Подписан договор об общем рынке электроэнергии с Белоруссией
09 дек. 2024, 13:00
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали в пятницу в Минске белорусско-российский договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Документ был подписан по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Двумя сторонами ранее были выполнены внутригос...
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Электрощит Самара и иракской компанией Аль-Халяб
05 дек. 2024, 17:10
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Электрощит Самара, ведущий российский производитель электротехнического оборудования, и иракская компания Аль-Халяб, специализирующаяся на реализации проектов в нефтегазовой отрасли, объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании. Документ определяет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество для создания современной энергетической инфраструктуры в Ираке с использованием российс...
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