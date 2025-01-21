Выдано разрешение на строительство производственного комплекса в Молжаниновском районе

Общая площадь объекта составит почти 37,7 тысячи квадратных метров.

Трехэтажный комплекс строительной промышленности построят в Молжаниновском районе, Мосгосстройнадзор оформил соответствующий документ. Об этом сообщил председатель Комитета Антон Слободчиков. Здание возведут по адресу: Новосходненское шоссе, земельный участок 5А.

«Территория района пополнится зданием для производственных компаний формата light industrial. Общая площадь объекта составит почти 37,7 тысячи квадратных метров. На подземном уровне будут размещены технические помещения. Комитет выдал разрешение на строительство, после чего застройщик направил извещение о начале строительно-монтажных работ на выделенном земельном участке», – отметил Антон Слободчиков.

По словам председателя Мосгосстройнадзора, в здании предусмотрены производственно-складские и офисные помещения, площади административно-бытового назначения, а также столовая для работников производства.

«Для реализации проекта строительства промышленного технопарка город предоставил льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда. В производственном комплексе смогут разместиться до 10 резидентов из различных отраслей промышленности, появится не менее тысячи дополнительных рабочих мест», – пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На прилегающей территории планируется разместить транспортно-логистическую зону, смонтировать освещение, проложить тротуары и проезды, обустроить парковку для посетителей и сотрудников. Вход будет организован через контрольно-пропускной пункт. Девелопером проекта выступает ГК «Страна Девелопмент».

«Для строительства производственного комплекса город выделил инвестору участок площадью 3,37 гектара на Новосходненском шоссе в Молжаниновском районе столицы. Земля предоставлена в аренду для реализации масштабного инвестиционного проекта по ставке один рубль в год. Договор заключен на пять лет, в течение которых предприниматель должен завершить возведение промышленного объекта», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Максим Гаман.

По решению Мэра Москвы арендовать земельный участок для создания или расширения производства по ставке один рубль в год инвесторы могут с марта 2022 года.

Руководитель Мосгосстройнадзора напомнил, что по поручению Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству и безопасности промышленных объектов.

«Инспекторы Комитета составили программу проверок, которые будут проводиться на всех этапах сооружения производственного комплекса. К выездным инспекциям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», – добавил Антон Слободчиков.