Обнаружен новый «нетрадиционный» сверхпроводник

21 янв. 2025, 17:30
568
Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
Научная Россия
Авторы и источники / Правообладателям

Исследователи из Токийского столичного университета открыли новый сверхпроводящий материал. Они объединили железо, никель и цирконий, чтобы создать новый цирконид переходного металла с различным соотношением железа и никеля. В то время как цирконид железа и цирконид никеля не являются сверхпроводящими, новые смеси демонстрируют «куполообразную» фазовую диаграмму, характерную для так называемых «нетрадиционных сверхпроводников» — перспективного направления для разработки высокотемпературных сверхпроводящих материалов, которые могут получить более широкое применение. Исследование опубликовано в журнале Journal of Alloys and Compounds.

Сверхпроводники уже играют активную роль в передовых технологиях — от сверхпроводящих магнитов в медицинских приборах и системах магнитной левитации до сверхпроводящих кабелей для передачи электроэнергии. Однако, как правило, они требуют охлаждения до температуры около 4 Кельвинов, что является ключевым препятствием на пути более широкого внедрения технологии. Ученые находятся в поисках материалов, способных демонстрировать нулевое удельное сопротивление при более высоких температурах, в частности, при 77 Кельвинах, когда для охлаждения материалов можно использовать жидкий азот вместо жидкого гелия.

Хорошая новость заключается в том, что уже начали появляться многообещающие кандидаты, например, сверхпроводники на основе железа, открытые в 2008 году. Становится все более очевидным, что высокотемпературная сверхпроводимость может происходить по иному механизму, чем в «обычных сверхпроводниках», которые следуют устоявшимся теоретическим основам, в частности, теории Бардина-Купера-Шриффера. Материалы с магнитными элементами, или те, которые демонстрируют «магнитное упорядочение», стали рассматриваться как важные для возникновения «нетрадиционной сверхпроводимости».

Группа исследователей под руководством доцента Йошиказу Мизугучи из Токийского столичного университета разработала новый сверхпроводящий материал, содержащий магнитный элемент. Впервые ученые показали, что поликристаллический сплав железа, никеля и циркония проявляет сверхпроводящие свойства. Любопытно, что и цирконид железа, и цирконид никеля не являются сверхпроводящими в кристаллическом виде.

В ходе экспериментов команда соединила железо, никель и цирконий в различных соотношениях с помощью метода, известного как дуговая плавка, и подтвердила, что полученный сплав имеет ту же кристаллическую структуру, что и тетрагональные циркониды переходных металлов — семейство перспективных сверхпроводящих материалов. Также было обнаружено, что постоянные решетки, или длины повторяющихся ячеек, плавно изменяются в зависимости от соотношения железа и никеля. Что особенно важно, была найдена область составов, где температура сверхпроводящего перехода повышалась, а затем снова снижалась. Такая «куполообразная» форма является отличительной чертой нетрадиционной сверхпроводимости.

Дальнейшие эксперименты подтвердили, что намагниченность цирконида никеля демонстрирует аномалию, подобную магнитному переходу, что позволяет предположить тесную связь между полученными результатами и нетрадиционной сверхпроводимостью, возникающей из-за магнитного порядка, обнаруженного в других материалах. Авторы надеются, что новая платформа для изучения нетрадиционной сверхпроводимости сможет вдохновить на новые шаги в понимании ее механизма, а также на практический дизайн передовых материалов для следующего поколения сверхпроводящих устройств.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
В НГТУ разработали машину для прокладки дорог по льду Байкала
20 янв. 2025, 12:15
1181
Машина предназначена для срезания торосов и подготовки трассы к прокладке подводных кабельных линий, соединяющих оптические модули телескопа с его береговым центром управления. Специалисты Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали проект машины для прокладки дорог по льду водоемов и удаления снежно-ледовых...
Уникальный метод физической защиты информации в телекоммуникационных каналах связи разработали ученые НГТУ НЭТИ
20 янв. 2025, 11:00
1188
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ предложили способ защищенной передачи информации через волоконно-оптические линии связи. Разработка обеспечивает криптографическую защиту передаваемых данных на физическом уровне за счет оригинального механизма лазерной генерации непосредственно в линии связи. Информация давно является стратегическим ресурсом, который требует...
Разработки ученого из Сколтеха помогают ликвидировать разлив мазута
17 янв. 2025, 18:00
3495
Работы по очистке территории после разлива нефтепродукта в Черном море осложнило то, что мазутная фракция располагается не на поверхности, а в объеме воды и в придонной области. И стандартные методы для устранения нефтяных разливов не были эффективными. Руководитель группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев отправился на место происшествия и буквально из по...
Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева разработали способ диагностики аварий на электросетях
17 янв. 2025, 14:00
3200
Научный коллектив Нижегородского государственного технического университета разработал способ определения места повреждения на воздушной линии электропередачи по замерам токов с двух ее концов. Разработка поможет электросетевым компаниям обеспечить бесперебойность и надежность энергоснабжения. Работа уже несколько лет ведется в рамках Федеральной программы «Приоритет 2030» нацпроекта &...
Разработка ученых Пермского Политеха упростит создание линейных двигателей для конвейеров и роботов-манипуляторов
16 янв. 2025, 09:30
3249
Линейные двигатели приводят в движение электрический транспорт, лифты высотных зданий, металлорежущее оборудование, транспортировочные конвейерные ленты, сваебойные молоты и даже бионические протезы. Их преимущество в том, что для перемещения по прямой линии не нужны дополнительные механизмы — шестерни, рейки или цепи. Но иногда при обработке деталей сложной формы, выполнении некоторых манип...
На 1000% пластичнее: в НИТУ МИСИС усовершенствовали титановые сплавы
15 янв. 2025, 16:30
3661
Ученые НИТУ МИСИС предложили новые титановые сплавы, из которых можно создавать элементы сложных форм для авиационных, транспортных и медицинских отраслей. Структуру и свойства материалов улучшили добавки железа, никеля, кобальта и других металлов. Высокая пластичность сплава при высоких температурах позволит получать детали сложной геометрии и существенно снизит количеств...
Новый экологически безопасный реагент поможет эффективно бороться с разливами нефти в Арктике
15 янв. 2025, 14:15
3123
Ученые разработали экологически безопасный реагент для удаления нефтяных разливов в условиях Арктики. За основу авторы взяли фосфолипиды — молекулы, из которых состоят оболочки всех живых клеток, — и спирт изобутанол. В эксперименте предложенный состав позволил всего за минуту уменьшить площадь нефтяного пятна на 89–93% как при комнатной (22°С), так и при пониженных (0°С...
РЭА Минэнерго России подготовило исследование «Цифровизация и устойчивость энергосистем»
14 янв. 2025, 10:45
3173
Российское энергетическое агентство Минэнерго России представляет результаты исследования наилучших практик бюджетного и корпоративного сектора в области цифровизации и устойчивости энергосистем. В исследовании рассмотрены государственные информационные системы, проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ), цифровизации и автоматизации, предиктивной аналитики, электротранспорта, повышения над...
Ученые создали новый класс ультратонких проводников для наноэлектроники
10 янв. 2025, 17:45
4161
Специалисты из Стэнфордского университета создали новый тип проводников, который позволит создавать сверхтонкие пластины для наноэлектроники. Эти проводники смогут заменить традиционные материалы и сделать различные электрические устройства еще более мелкими. Они сделаны на основе фосфида ниобия. По мере уменьшения чипов и других электронных устройств одним из ...
В НИТУ МИСИС создают новый композит для термоядерных реакторов
10 янв. 2025, 14:30
3667
Ученые НИТУ МИСИС и АО «НИИЭФА» показали, как изготовить биметаллический материал с помощью гибридного аддитивного производства. Композиты из вольфрама и меди с улучшенными свойствами применяются для компонентов, обращенных к плазме (КОП), в установках термоядерного синтеза. Исследования показали, что теплофизические и механические характери...
В Казанском университете предложили материал для аккумуляторов нового поколения
09 янв. 2025, 15:15
2573
Ученые Института физики Казанского федерального университета предложили модель и изучили свойства нового материала – ковалентного триазинового каркаса, допированного атомами кремния и фтора (F,Si-CTF₀). Его использование может стать следующим шагом в совершенствовании современных металл-ионных аккумуляторов. Работа была проведена в рамках программы стратегического академического лидерс...
Испытания мюонного томографа для геологов завершили в «Росатоме»
09 янв. 2025, 09:45
2126
Специалисты научного института «Росатома» в Троицке провели испытания полнофункционального образца мюонного томографа для поиска и оценки рудных месторождений. Прибор позволяет проводить прямое измерение плотности грунта с трехмерной томографической реконструкцией (3D), уменьшая количество буровых скважин в 10 раз по сравнению с традиционными методами геологоразведки. Это значительно с...
В МЭИ созданы энергосберегающие технологии для угольных ТЭС
27 дек. 2024, 13:30
4112
Ученые НИУ «МЭИ» разработали технологии по энергосбережению в системах пылеприготовления теплоэлектростанций (ТЭС). В основе разработки лежит применение газопоршневых двигателей (ГПД) для привода мельниц с тремя вариантами эффективного использования теплоты выхлопных газов на электростанциях, которые работают одновременно на угольном топливе и природном газе. Во всех разработанны...
Ученые Перми и Москвы изучили возможности и сроки службы волоконных световодов в медном покрытии
26 дек. 2024, 13:15
4260
В нефтегазовой и химической промышленности, металлургии, электроэнергетике, медицине и машиностроении используют оптоволоконные технологии как современный способ передачи информации на дальние расстояния. Прочность и долговечность волоконных световодов во многом зависят от защитного покрытия, в качестве которого используют акрилат, полиимид и металлы. Например, оптоволокно в алюминиевом покрытии п...
ТПУ завершает работы по созданию оборудования для СКИФа
26 дек. 2024, 11:45
4130
К концу 2024 года Томский политехнический университет должен завершить все работы по созданию оборудования для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), который строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Служба новостей поговорила с проректором по науке и стратегическим проектам, руководителем научной группы, работающей над проектом СКИФ в ТПУ Алексеем Гоголевым о сложностях и вызовах...
Выполнена оценка взрывобезопасности аккумуляторов
25 дек. 2024, 15:45
4357
Ученые МФТИ с помощью методов машинного обучения и теории функционала плотности рассчитали, насколько аноды различного состава подвержены отложению дендритов, которые приводят к взрыву аккумуляторов. Результаты исследований опубликованы в Journal of Applied Physics и будут полезны для предварительной оценки пригодности материалов, в том числе вновь синтезируемых, для изготовления электродов. Ак...
Ученые избавили Wi-Fi-сети от лишней «информационной нагрузки»
25 дек. 2024, 14:00
4387
Ученые нашли способ «сжимать» информацию о состоянии беспроводного канала связи, которая передается по Wi-Fi-сетям от подключенных устройств к точке доступа. Обработка этой информации увеличивает нагрузку на сеть, из-за чего качество и скорость передачи других данных ухудшается. Новый алгоритм уменьшает объем данных о состоянии канала связи примерно на 50%. Благодаря этому он позволит...
В МЭИ открыли лабораторию сварки при поддержке ПАО «Мосэнерго»
25 дек. 2024, 10:30
4267
24 декабря 2024 года в НИУ «МЭИ» открыли образовательную лабораторию сварки, созданную при поддержке ПАО «Мосэнерго». В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак, управляющий директор ПАО «Мосэнерго...
Российские ученые создали оптимальный алгоритм децентрализованной оптимизации для динамических сетей
20 дек. 2024, 16:30
5984
Группа российских ученых из МФТИ, Сколтеха и Научно-исследовательского центра искусственного интеллекта Университета Иннополис разработала революционный алгоритм для решения сложной задачи децентрализованной оптимизации. Результаты исследования опубликованы в материалах конференции NeurIPS 2024. В современном мире многие вычислительные задачи требуют обработки больших объемов данных, распределе...
Оптоволоконные сети смогут передавать до 5 раз больше информации в секунду благодаря усилителям из кварцевого стекла с висмутом
20 дек. 2024, 12:45
5577
Ученые создали усилитель для длин волн телекоммуникационного диапазона. Это устройство размером с ноутбук состоит из стекла с добавками висмута. Когда лазерное излучение проходит сквозь такой световод, оно становится более сфокусированным, благодаря чему передаваемый сигнал усиливается. Разработка позволяет усиливать сигнал в диапазоне длин волн в 5 раз большем, чем в современных устройствах. Поск...