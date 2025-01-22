Энергетики построили подстанцию для увеличения мощности электроснабжения больничного комплекса в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» построили новую трансформаторную подстанцию для увеличения мощности электроснабжения больничного комплекса в Воскресенске.

В конце декабря энергетики провели работы для организации-заявителя ГАУЗ МО «Воскресенская областная больница» в связи с увеличением мощности электроснабжения для педиатрического отделения больницы, расположенного по адресу Больничный проезд, д. 1, корп. 5. В ходе работ на ул. Победы была построена новая трансформаторная подстанция ТП-49 с двумя силовыми трансформаторами по 1125 кВа каждый, двумя высоковольтными ячейками КСО-393 с вакуумными выключателями, отходящими высоковольтными ячейками КСО-393 с выключателями нагрузки и низковольтными ячейками ЩО-70.

Работы увеличили мощность электроснабжения детской больницы со 144 кВт до 615 кВт, что позволит осуществить подключение нового медицинского оборудования — магнитно-резонансного томографа и рентген-аппарата, а также организовать систему кондиционирования помещений больницы. Медицинское учреждение обеспечено электричеством по второй категории надежности электроснабжения, что подразумевает наличие двух независимых резервирующих источников электропитания для бесперебойной подачи энергии.

В течение первого квартала 2025 года будет осуществлен перевод всех потребителей с прежней подстанции, в которой было два трансформатора по 400 кВа, на новую более мощную ТП-49. Надежным электроснабжением также будут обеспечены инфекционное отделение больницы, станция переливания крови, аптеки, ЦТП, предприятия розничной торговли и офисные помещения на Больничном проезде, а также два многоквартирных дома с общим количеством жителей порядка 180 человек.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе медицинских, образовательных учреждений, а также коммунальных предприятий. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru